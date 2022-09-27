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ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней

ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней

Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что по итогам обработки 56,85% протоколов за вхождение ДНР в состав РФ проголосовали... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:48

2022-09-27T22:48

2022-09-27T23:37

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что по итогам обработки 56,85% протоколов за вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 94,75% жителей республики."По состоянию на текущий момент обработано 56,85% протоколов. Из них за - 94,75%, против - 0,5%", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе