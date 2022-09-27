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ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней
ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней
Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что по итогам обработки 56,85% протоколов за вхождение ДНР в состав РФ проголосовали... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:48
2022-09-27T22:48
2022-09-27T23:37
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что по итогам обработки 56,85% протоколов за вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 94,75% жителей республики."По состоянию на текущий момент обработано 56,85% протоколов. Из них за - 94,75%, против - 0,5%", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
22:48 27.09.2022 (обновлено: 23:37 27.09.2022)
ЦИК ДНР обработал почти 57 процентов бюллетеней
ЦИК ДНР обработал 56,85%: вхождение в Россию поддержали 94,75% граждан республики