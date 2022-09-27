https://ria.ru/20220927/referendum-1819932971.html

В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России

В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России

Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:15

2022-09-27T22:15

2022-09-27T23:42

в мире

владимир путин

россия

херсонская область

луганская народная республика

нато

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России.В ЛНР такой шаг поддержали 98,42% избирателей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР продолжается. По состоянию на 23:05 мск за вхождение в состав России после обработки 82% голосов высказались 99,06% жителей республики.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

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россия

херсонская область

луганская народная республика

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, херсонская область , луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях