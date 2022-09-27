https://ria.ru/20220927/referendum-1819932971.html
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России
Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:15
2022-09-27T22:15
2022-09-27T23:42
в мире
владимир путин
россия
херсонская область
луганская народная республика
нато
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России.В ЛНР такой шаг поддержали 98,42% избирателей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР продолжается. По состоянию на 23:05 мск за вхождение в состав России после обработки 82% голосов высказались 99,06% жителей республики.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, херсонская область , луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
22:15 27.09.2022 (обновлено: 23:42 27.09.2022)
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России
Жители ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав России