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В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России - РИА Новости, 27.09.2022
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В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России
Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:15
2022-09-27T23:42
в мире
владимир путин
россия
херсонская область
луганская народная республика
нато
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России.В ЛНР такой шаг поддержали 98,42% избирателей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР продолжается. По состоянию на 23:05 мск за вхождение в состав России после обработки 82% голосов высказались 99,06% жителей республики.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
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в мире, владимир путин, россия, херсонская область , луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
22:15 27.09.2022 (обновлено: 23:42 27.09.2022)
 
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали присоединение к России

Жители ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав России

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России.
В ЛНР такой шаг поддержали 98,42% избирателей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.
Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.
Подсчет голосов в ДНР продолжается. По состоянию на 23:05 мск за вхождение в состав России после обработки 82% голосов высказались 99,06% жителей республики.
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 17:54
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
 
В миреВладимир ПутинРоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаНАТОРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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