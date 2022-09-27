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ЦИК ЛНР обработал более 91 процента бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
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ЦИК ЛНР обработал более 91 процента бюллетеней
ЦИК ЛНР обработал более 91 процента бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
ЦИК ЛНР обработал более 91 процента бюллетеней
По итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,54% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:46
2022-09-27T23:06
в мире
елена кравченко
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
цик лнр
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,54% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. "Обработано 91,2% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,54%", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, цик лнр
В мире, Елена Кравченко, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, ЦИК ЛНР
21:46 27.09.2022 (обновлено: 23:06 27.09.2022)
 
ЦИК ЛНР обработал более 91 процента бюллетеней

ЦИК ЛНР после обработки 91,2% бюллетеней: вхождение в Россию поддержали 98,54% человек

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,54% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Обработано 91,2% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,54%", - сказала Кравченко.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:43
Случаи признания присоединения территорий
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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В миреЕлена КравченкоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьЦИК ЛНР
 
 
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