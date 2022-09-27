21:46 27.09.2022 (обновлено: 23:06 27.09.2022)
ЦИК ЛНР обработал более 91 процента бюллетеней
ЦИК ЛНР после обработки 91,2% бюллетеней: вхождение в Россию поддержали 98,54% человек
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,54% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Обработано 91,2% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,54%", - сказала Кравченко.
Вчера, 20:43Случаи признания присоединения территорий
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.