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ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней

ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней

По итогам обработки 82,8% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,53% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:16

2022-09-27T21:16

2022-09-27T23:04

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россия

цик лнр

референдум в донбассе

луганская народная республика

в мире

елена кравченко

запорожская область

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 82,8% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,53% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Обработано 82,8 % протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,53%", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России "Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России 2022-09-27T21:16 true PT0M56S

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Наталья Макарова

политика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, луганская народная республика, в мире, елена кравченко, запорожская область, нато