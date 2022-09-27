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ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней
ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней
По итогам обработки 82,8% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,53% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:16
2022-09-27T21:16
2022-09-27T23:04
политика
россия
цик лнр
референдум в донбассе
луганская народная республика
в мире
елена кравченко
запорожская область
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 82,8% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,53% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Обработано 82,8 % протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,53%", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России
"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России
2022-09-27T21:16
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, луганская народная республика, в мире, елена кравченко, запорожская область, нато
Политика, Россия, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, В мире, Елена Кравченко, Запорожская область, НАТО
21:16 27.09.2022 (обновлено: 23:04 27.09.2022)
ЦИК ЛНР обработал более 82 процентов бюллетеней
ЦИК ЛНР обработал 82,8% бюллетеней: вхождение в Россию поддержали 98,5% жителей республики