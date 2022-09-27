https://ria.ru/20220927/referendum-1819920476.html

В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней

В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней

На референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,81% избирателей, сообщают в избиркоме региона после обработки 84,52% бюллетеней. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:41

2022-09-27T20:41

2022-09-27T21:08

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

россия

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. На референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,81% избирателей, сообщают в избиркоме региона после обработки 84,52% бюллетеней.Областная избирательная комиссия заканчивает свою работу. По предварительному подсчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.В избиркоме заявили, что окончательные итоги объявят уже в скором времени.

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запорожская область

россия

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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия, в мире