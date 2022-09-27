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В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней
В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней
На референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,81% избирателей, сообщают в избиркоме региона после обработки 84,52% бюллетеней. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:41
2022-09-27T20:41
2022-09-27T21:08
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. На референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,81% избирателей, сообщают в избиркоме региона после обработки 84,52% бюллетеней.Областная избирательная комиссия заканчивает свою работу. По предварительному подсчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.В избиркоме заявили, что окончательные итоги объявят уже в скором времени.
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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия, в мире
Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, В мире
20:41 27.09.2022 (обновлено: 21:08 27.09.2022)
В Запорожской области обработали более 84 процентов бюллетеней
В Запорожской области более 92 процентов жителей проголосовали за присоединение к России