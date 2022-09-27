https://ria.ru/20220927/referendum-1819909227.html
Опубликованы итоги референдумов на участках в России
Опубликованы итоги референдумов на участках в России - РИА Новости, 28.09.2022
Опубликованы итоги референдумов на участках в России
Избиркомы обнародовали результаты референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T19:37
2022-09-27T19:37
2022-09-28T05:58
донецкая народная республика
херсонская область
владимир путин
россия
в мире
нато
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Избиркомы обнародовали результаты референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.Речь идет о голосовании жителей этих регионов на участках в России.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
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донецкая народная республика
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"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России
"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России
2022-09-27T19:37
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PT0M56S
РИА Новости
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донецкая народная республика, херсонская область , владимир путин, россия, в мире, нато, референдумы на освобожденных территориях
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Россия, В мире, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
19:37 27.09.2022 (обновлено: 05:58 28.09.2022)
Опубликованы итоги референдумов на участках в России
На участках в России подвели итоги голосования по Донбассу, Запорожью и Херсонской области