https://ria.ru/20220927/referendum-1819909227.html

Опубликованы итоги референдумов на участках в России

Опубликованы итоги референдумов на участках в России - РИА Новости, 28.09.2022

Опубликованы итоги референдумов на участках в России

Избиркомы обнародовали результаты референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T19:37

2022-09-27T19:37

2022-09-28T05:58

донецкая народная республика

херсонская область

владимир путин

россия

в мире

нато

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Избиркомы обнародовали результаты референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.Речь идет о голосовании жителей этих регионов на участках в России.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

донецкая народная республика, херсонская область , владимир путин, россия, в мире, нато, референдумы на освобожденных территориях