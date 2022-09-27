https://ria.ru/20220927/referendum-1819908248.html

Наблюдатели из Италии отметили прозрачность референдумов в Донбассе

Наблюдатели из Италии отметили прозрачность референдумов в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2022

Наблюдатели из Италии отметили прозрачность референдумов в Донбассе

Международные наблюдатели из Италии на участках в Московской области, а также в Москве и самом Донбассе проинспектировали ход проведения референдумов ДНР, ЛНР и РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:32

2022-09-27T19:32

2022-09-27T19:32

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референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Международные наблюдатели из Италии на участках в Московской области, а также в Москве и самом Донбассе проинспектировали ход проведения референдумов ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей и отметили прозрачность проведения голосования, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья."Наблюдатели из Италии отметили прозрачность проведения референдумов в Подмосковье", - говорится в сообщении.По словам пресс-службы, наблюдатели отметили особую важность донесения всей правды о проведении референдумов для жителей западных стран.Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Подмосковье, но также в Москве и самом Донбассе. "Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования", - отмечают в ведомстве.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819880995.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819886306.html

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