Наблюдатели из Италии отметили прозрачность референдумов в Донбассе
Международные наблюдатели из Италии отметили прозрачность референдумов в Донбассе
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Международные наблюдатели из Италии на участках в Московской области, а также в Москве и самом Донбассе проинспектировали ход проведения референдумов ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей и отметили прозрачность проведения голосования, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
"Наблюдатели из Италии отметили прозрачность проведения референдумов в Подмосковье", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, наблюдатели отметили особую важность донесения всей правды о проведении референдумов для жителей западных стран.
Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Подмосковье, но также в Москве и самом Донбассе. "Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования", - отмечают в ведомстве.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.