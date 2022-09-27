https://ria.ru/20220927/referendum-1819907661.html

В России подсчитали все голоса жителей Запорожской области на референдуме

В России подсчитали все голоса жителей Запорожской области на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

В России подсчитали все голоса жителей Запорожской области на референдуме

После подсчета 100% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,81%, следует из опубликованных итоговых данных по РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:29

2022-09-27T19:29

2022-09-27T19:48

референдум

россия

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

в мире

украина

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 100% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,81%, следует из опубликованных итоговых данных по России.За проголосовали 38 762 человека, против - 605 (1,53%).Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/byulleteni-1819906930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

референдум, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, в мире, украина