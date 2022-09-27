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На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
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На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР
На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР
На избирательных участках в РФ, где проходил референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ, подсчитали более 75% голосов, следует из опубликованных... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:33
2022-09-27T18:54
референдум
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
луганская народная республика
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На избирательных участках в РФ, где проходил референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ, подсчитали более 75% голосов, следует из опубликованных предварительных данных по России.Согласно предварительным данным, среди граждан ДНР в России (обработано 75,23% протоколов) за вхождение в состав РФ проголосовали 98,72%, среди граждан ЛНР (обработано 77,89% протоколов) за присоединение к РФ высказались 97,9%.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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референдум, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, луганская народная республика, в мире, украина, донбасс
Референдум, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Донбасс
18:33 27.09.2022 (обновлено: 18:54 27.09.2022)
 
На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР

На участках в России обработали 75,23% и 77,89% протоколов жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На избирательных участках в РФ, где проходил референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ, подсчитали более 75% голосов, следует из опубликованных предварительных данных по России.
Согласно предварительным данным, среди граждан ДНР в России (обработано 75,23% протоколов) за вхождение в состав РФ проголосовали 98,72%, среди граждан ЛНР (обработано 77,89% протоколов) за присоединение к РФ высказались 97,9%.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Стали известны первые данные референдумов.

Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет с бюллетенями во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в Новосибирске
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области
10 из 11

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

Сотрудники избирательной комиссии сшивают списки во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Мелитополе
11 из 11

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 11

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

© РИА Новости / РИА Новости
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РеферендумРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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