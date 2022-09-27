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На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР

На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали более 75% протоколов жителей ДНР и ЛНР

На избирательных участках в РФ, где проходил референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ, подсчитали более 75% голосов, следует из опубликованных... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:33

2022-09-27T18:33

2022-09-27T18:54

референдум

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

луганская народная республика

в мире

украина

донбасс

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На избирательных участках в РФ, где проходил референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ, подсчитали более 75% голосов, следует из опубликованных предварительных данных по России.Согласно предварительным данным, среди граждан ДНР в России (обработано 75,23% протоколов) за вхождение в состав РФ проголосовали 98,72%, среди граждан ЛНР (обработано 77,89% протоколов) за присоединение к РФ высказались 97,9%.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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