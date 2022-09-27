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В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум - РИА Новости, 27.09.2022
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В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум
В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник предложил рассмотреть на заседании Совбеза ООН попытки Киева сорвать референдум по... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:10
2022-09-27T18:18
в мире
луганская народная республика
киев
совет безопасности оон
референдум в донбассе
родион мирошник
россия
запорожская область
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник предложил рассмотреть на заседании Совбеза ООН попытки Киева сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ. Он уточнил, что за пять дней украинские силовики выпустили по территории республики 82 ракеты HIMARS, ранили 15 человек, в том числе двух детей, повредили или разрушили 37 жилых домов."Это ли не попытки оказывать давление на свободное волеизъявление граждан? Это ли не террористические попытки противодействовать самоопределению жителей 4-х территорий? Или для нас уже другие "права человека" придумали, а общепринятые на нас уже не распространяются?" - сказал Мирошник.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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в мире, луганская народная республика, киев, совет безопасности оон, референдум в донбассе, родион мирошник, россия, запорожская область, нато
В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Совет Безопасности ООН, Референдум в Донбассе, Родион Мирошник, Россия, Запорожская область, НАТО
18:10 27.09.2022 (обновлено: 18:18 27.09.2022)
 
В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум

Мирошник: в ЛНР предлагают рассмотреть на Совбезе ООН попытки Киева сорвать референдум

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкНа месте обстрела ВСУ здания школы, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России
На месте обстрела ВСУ здания школы, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На месте обстрела ВСУ здания школы, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник предложил рассмотреть на заседании Совбеза ООН попытки Киева сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ.
"На заседании Совбеза ООН необходимо рассматривать не факт проведения референдумов, а попытки Украины их сорвать", - сказал Мирошник РИА Новости.
Он уточнил, что за пять дней украинские силовики выпустили по территории республики 82 ракеты HIMARS, ранили 15 человек, в том числе двух детей, повредили или разрушили 37 жилых домов.
"Это ли не попытки оказывать давление на свободное волеизъявление граждан? Это ли не террористические попытки противодействовать самоопределению жителей 4-х территорий? Или для нас уже другие "права человека" придумали, а общепринятые на нас уже не распространяются?" - сказал Мирошник.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевСовет Безопасности ООНРеферендум в ДонбассеРодион МирошникРоссияЗапорожская областьНАТО
 
 
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