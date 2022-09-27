https://ria.ru/20220927/referendum-1819884247.html

В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум

В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР призвали Совбез ООН рассмотреть попытки Киева сорвать референдум

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник предложил рассмотреть на заседании Совбеза ООН попытки Киева сорвать референдум по... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:10

2022-09-27T18:10

2022-09-27T18:18

в мире

луганская народная республика

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совет безопасности оон

референдум в донбассе

родион мирошник

россия

запорожская область

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник предложил рассмотреть на заседании Совбеза ООН попытки Киева сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ. Он уточнил, что за пять дней украинские силовики выпустили по территории республики 82 ракеты HIMARS, ранили 15 человек, в том числе двух детей, повредили или разрушили 37 жилых домов."Это ли не попытки оказывать давление на свободное волеизъявление граждан? Это ли не террористические попытки противодействовать самоопределению жителей 4-х территорий? Или для нас уже другие "права человека" придумали, а общепринятые на нас уже не распространяются?" - сказал Мирошник.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819796079.html

луганская народная республика

киев

россия

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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