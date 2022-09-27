17:36 27.09.2022 (обновлено: 17:38 27.09.2022)
Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию
Экзит-полл: в ЛНР и ДНР 97 процентов проголосовавших высказались за вхождение в Россию
© РИА Новости / Перейти в медиабанкГолосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации
Голосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одинаковое количество респондентов из ЛНР и ДНР - 97% - выступили за присоединение их республик к России, свидетельствуют данные экзитпола Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
"Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 - в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума - 97%", - заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что респонденты крайне редко отказывались участвовать в опросах - в 2% случаев, участники опроса обладали "высокой эмоциональной вовлеченностью", так как они долго ждали этого референдума.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.