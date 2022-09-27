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Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
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Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию
Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию
Одинаковое количество респондентов из ЛНР и ДНР - 97% - выступили за присоединение их республик к России, свидетельствуют данные экзитпола Института социального РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:36
2022-09-27T17:38
виктор потуремский
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одинаковое количество респондентов из ЛНР и ДНР - 97% - выступили за присоединение их республик к России, свидетельствуют данные экзитпола Института социального маркетинга (ИНСОМАР). "Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 - в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума - 97%", - заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что респонденты крайне редко отказывались участвовать в опросах - в 2% случаев, участники опроса обладали "высокой эмоциональной вовлеченностью", так как они долго ждали этого референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819872169.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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60
353
60
виктор потуремский, в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Виктор Потуремский, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
17:36 27.09.2022 (обновлено: 17:38 27.09.2022)
 
Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию

Экзит-полл: в ЛНР и ДНР 97 процентов проголосовавших высказались за вхождение в Россию

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГолосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации
Голосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Голосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одинаковое количество респондентов из ЛНР и ДНР - 97% - выступили за присоединение их республик к России, свидетельствуют данные экзитпола Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
"Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 - в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума - 97%", - заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что респонденты крайне редко отказывались участвовать в опросах - в 2% случаев, участники опроса обладали "высокой эмоциональной вовлеченностью", так как они долго ждали этого референдума.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:35
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:28
В Запорожье и Херсоне ждут присоединения к России, показал опрос
 
Виктор ПотуремскийВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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