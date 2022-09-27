https://ria.ru/20220927/referendum-1819872394.html

Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию

Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022

Экзит-полл: 97 процентов жителей ДНР и ЛНР поддержали вхождение в Россию

Одинаковое количество респондентов из ЛНР и ДНР - 97% - выступили за присоединение их республик к России, свидетельствуют данные экзитпола Института социального РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:36

2022-09-27T17:36

2022-09-27T17:38

виктор потуремский

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711371_0:200:3100:1944_1920x0_80_0_0_6bae4c822d45baed2f9cbdc7e212ced6.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одинаковое количество респондентов из ЛНР и ДНР - 97% - выступили за присоединение их республик к России, свидетельствуют данные экзитпола Института социального маркетинга (ИНСОМАР). "Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 - в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума - 97%", - заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что респонденты крайне редко отказывались участвовать в опросах - в 2% случаев, участники опроса обладали "высокой эмоциональной вовлеченностью", так как они долго ждали этого референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819872169.html

https://ria.ru/20220927/opros-1819868627.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор потуремский, в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе