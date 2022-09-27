https://ria.ru/20220927/referendum-1819872169.html

На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области

На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области

После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:35

2022-09-27T17:35

2022-09-27T17:46

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819840102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17efd303e45273d30da9c995f1a6e8e3.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных предварительных данных по России.За проголосовали 11 335 человек, против 166 (1,43%).

https://ria.ru/20220927/opros-1819868627.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях