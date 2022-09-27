Рейтинг@Mail.ru
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendum-1819872169.html
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области
После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:35
2022-09-27T17:46
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819840102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17efd303e45273d30da9c995f1a6e8e3.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных предварительных данных по России.За проголосовали 11 335 человек, против 166 (1,43%).
https://ria.ru/20220927/opros-1819868627.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819840102_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8fba349e40f4fddae0dda793564f206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
17:35 27.09.2022 (обновлено: 17:46 27.09.2022)
 
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области

Более 97,74 процента жителей Запорожской области высказались за присоединение к России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных предварительных данных по России.
За проголосовали 11 335 человек, против 166 (1,43%).
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:28
В Запорожье и Херсоне ждут присоединения к России, показал опрос
 
РоссияЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала