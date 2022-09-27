https://ria.ru/20220927/referendum-1819872169.html
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области
После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:35
2022-09-27T17:35
2022-09-27T17:46
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819840102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17efd303e45273d30da9c995f1a6e8e3.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных предварительных данных по России.За проголосовали 11 335 человек, против 166 (1,43%).
https://ria.ru/20220927/opros-1819868627.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819840102_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8fba349e40f4fddae0dda793564f206a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
17:35 27.09.2022 (обновлено: 17:46 27.09.2022)
На участках в России обработали 57% протоколов жителей Запорожской области
Более 97,74 процента жителей Запорожской области высказались за присоединение к России