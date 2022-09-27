https://ria.ru/20220927/referendum-1819872037.html

Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак

Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак - РИА Новости, 27.09.2022

Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак

Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений - миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор, заявил... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:35

2022-09-27T17:35

2022-09-27T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

андрей турчак

луганская народная республика

россия

единая россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений - миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает никаких сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Дело за малым: признать их волеизъявление и, наконец, оформить юридически то, что уже давно случилось по факту", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он добавил, что спустя много лет "надежд и испытаний в составе Украины" люди возвращаются домой. "Наконец все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда. Совсем скоро - уже официально", - подчеркнул Турчак.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819829336.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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