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Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/referendum-1819872037.html
Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак
Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак - РИА Новости, 27.09.2022
Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак
Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений - миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор, заявил... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:35
2022-09-27T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
андрей турчак
луганская народная республика
россия
единая россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений - миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает никаких сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Дело за малым: признать их волеизъявление и, наконец, оформить юридически то, что уже давно случилось по факту", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он добавил, что спустя много лет "надежд и испытаний в составе Украины" люди возвращаются домой. "Наконец все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда. Совсем скоро - уже официально", - подчеркнул Турчак.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819829336.html
луганская народная республика
россия
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в мире, андрей турчак, луганская народная республика, россия, единая россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Турчак, Луганская Народная Республика, Россия, Единая Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Донецкая Народная Республика
17:35 27.09.2022
 
Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак

Турчак заявил, что итоги референдума очевидны, а их легитимность не вызывает сомнений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений - миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает никаких сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Дело за малым: признать их волеизъявление и, наконец, оформить юридически то, что уже давно случилось по факту", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Он добавил, что спустя много лет "надежд и испытаний в составе Украины" люди возвращаются домой. "Наконец все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда. Совсем скоро - уже официально", - подчеркнул Турчак.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:14
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
 
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