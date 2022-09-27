Легитимность итогов референдума не вызывает сомнений, заявил Турчак
Турчак заявил, что итоги референдума очевидны, а их легитимность не вызывает сомнений
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений - миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает никаких сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Дело за малым: признать их волеизъявление и, наконец, оформить юридически то, что уже давно случилось по факту", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Он добавил, что спустя много лет "надежд и испытаний в составе Украины" люди возвращаются домой. "Наконец все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда. Совсем скоро - уже официально", - подчеркнул Турчак.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.