https://ria.ru/20220927/referendum-1819864026.html
В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию
В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию
По результатам обработки 3% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,04% избирателей, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:16
2022-09-27T17:16
2022-09-27T18:43
политика
россия
запорожье
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 3% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,04% избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Мы уже обработали на данный момент 3% протоколов УИК. За вступление проголосовали 92,04% человек", - сказала Катющенко.Глава избиркома отметила, что во многих городах области голосование продолжалось вопреки обстрелам со стороны украинских войск. Сотрудники избирательной комиссии продолжали выполнять свои обязанности в условиях угрозы со стороны террористов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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2022-09-27T17:16
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, запорожье, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, видео
Политика, Россия, Запорожье, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 3% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,04% избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
2022-09-27T17:16
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PT1M39S
17:16 27.09.2022 (обновлено: 18:43 27.09.2022)
В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию
В Запорожье обработали три процента бюллетеней: 92,04% проголосовали за вхождение в Россию
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 3% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,04% избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Мы уже обработали на данный момент 3% протоколов УИК. За вступление проголосовали 92,04% человек", - сказала Катющенко.
Глава избиркома отметила, что во многих городах области голосование продолжалось вопреки обстрелам со стороны украинских войск. Сотрудники избирательной комиссии продолжали выполнять свои обязанности в условиях угрозы со стороны террористов.