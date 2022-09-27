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В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию

В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожье более 92% проголосовавших высказались за вхождение в Россию

По результатам обработки 3% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,04% избирателей, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:16

2022-09-27T17:16

2022-09-27T18:43

политика

россия

запорожье

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 3% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 92,04% избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Мы уже обработали на данный момент 3% протоколов УИК. За вступление проголосовали 92,04% человек", - сказала Катющенко.Глава избиркома отметила, что во многих городах области голосование продолжалось вопреки обстрелам со стороны украинских войск. Сотрудники избирательной комиссии продолжали выполнять свои обязанности в условиях угрозы со стороны террористов.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Больше порядка будет" – житель о Мариуполе после референдума Будущие жители квартала "Невский" в Мариуполе рассказали РИА Новости, каким должен стать город после референдума. 2022-09-27T17:16 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, запорожье, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, видео