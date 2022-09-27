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На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию

На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию

Почти 97% граждан проголосовали в РФ за вхождение Херсона в состав России, следует из данных после подсчета 25% голосов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:49

2022-09-27T16:49

2022-09-27T17:22

политика

россия

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 97% граждан проголосовали в РФ за вхождение Херсона в состав России, следует из данных после подсчета 25% голосов.За проголосовали 2351 человек, против 45 (1.86%).

россия

херсонская область

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне Участки на референдумах закрылись. На видео - как в Херсоне приступили к подсчету голосов, урны вскрыты в присутствии иностранных наблюдателей. 2022-09-27T16:49 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, видео