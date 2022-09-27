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На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию
На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию
Почти 97% граждан проголосовали в РФ за вхождение Херсона в состав России, следует из данных после подсчета 25% голосов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:49
2022-09-27T16:49
2022-09-27T17:22
политика
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 97% граждан проголосовали в РФ за вхождение Херсона в состав России, следует из данных после подсчета 25% голосов.За проголосовали 2351 человек, против 45 (1.86%).
россия
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне
Участки на референдумах закрылись. На видео - как в Херсоне приступили к подсчету голосов, урны вскрыты в присутствии иностранных наблюдателей.
2022-09-27T16:49
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, видео
Политика, Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 97% граждан проголосовали в РФ за вхождение Херсона в состав России, следует из данных после подсчета 25% голосов.
2022-09-27T16:49
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PT1M34S
16:49 27.09.2022 (обновлено: 17:22 27.09.2022)
На участках в России большинство херсонцев голосовали за вхождение в Россию
Подсчет 25% голосов: в России 97% граждан проголосовали за вхождение Херсона в Россию