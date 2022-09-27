Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей
Глава Запорожской области Балицкий поблагодарил иностранных наблюдателей за смелость
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил за смелость иностранных наблюдателей, приехавших в регион для мониторинга за ходом референдума о вхождении области в состав РФ.
Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза.
"Международные наблюдатели продолжают фиксировать ход голосования, документируют наше волеизъявление и отмечают, что процесс голосования организован прозрачно и открыто. Я благодарен международным наблюдателям за смелость и надеюсь на их возможность объективно показать наш референдум", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября, - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.