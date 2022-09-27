https://ria.ru/20220927/referendum-1819841497.html

Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей

Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2022

Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил за смелость иностранных наблюдателей, приехавших в регион для мониторинга за ходом... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:36

2022-09-27T16:36

2022-09-27T16:36

в мире

евгений балицкий

владимир путин

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил за смелость иностранных наблюдателей, приехавших в регион для мониторинга за ходом референдума о вхождении области в состав РФ.Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза."Международные наблюдатели продолжают фиксировать ход голосования, документируют наше волеизъявление и отмечают, что процесс голосования организован прозрачно и открыто. Я благодарен международным наблюдателям за смелость и надеюсь на их возможность объективно показать наш референдум", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Балицкий подчеркнул, что во вторник встретился с наблюдателями из Франции, Бразилии, Камеруна, Эквадора, Ливана, Ирака и Италии.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября, - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819734414.html

https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819667007.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, евгений балицкий, владимир путин, запорожская область, россия, франция, нато, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях