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Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2022
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Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей
Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2022
Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил за смелость иностранных наблюдателей, приехавших в регион для мониторинга за ходом... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:36
2022-09-27T16:36
в мире
евгений балицкий
владимир путин
запорожская область
россия
франция
нато
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил за смелость иностранных наблюдателей, приехавших в регион для мониторинга за ходом референдума о вхождении области в состав РФ.Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза."Международные наблюдатели продолжают фиксировать ход голосования, документируют наше волеизъявление и отмечают, что процесс голосования организован прозрачно и открыто. Я благодарен международным наблюдателям за смелость и надеюсь на их возможность объективно показать наш референдум", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Балицкий подчеркнул, что во вторник встретился с наблюдателями из Франции, Бразилии, Камеруна, Эквадора, Ливана, Ирака и Италии.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября, - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, евгений балицкий, владимир путин, запорожская область, россия, франция, нато, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Франция, НАТО, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях
16:36 27.09.2022
 
Глава Запорожской области поблагодарил иностранных наблюдателей

Глава Запорожской области Балицкий поблагодарил иностранных наблюдателей за смелость

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил за смелость иностранных наблюдателей, приехавших в регион для мониторинга за ходом референдума о вхождении области в состав РФ.
Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза.
Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий
"Международные наблюдатели продолжают фиксировать ход голосования, документируют наше волеизъявление и отмечают, что процесс голосования организован прозрачно и открыто. Я благодарен международным наблюдателям за смелость и надеюсь на их возможность объективно показать наш референдум", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Балицкий подчеркнул, что во вторник встретился с наблюдателями из Франции, Бразилии, Камеруна, Эквадора, Ливана, Ирака и Италии.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября, - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В миреЕвгений БалицкийВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияФранцияНАТОЕвросоюзРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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