https://ria.ru/20220927/referendum-1819835214.html
На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области
На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области
Опубликованы первые данные референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:25
2022-09-27T16:25
2022-09-27T16:50
политика
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам обработки 14% протоколов 96,97% избирателей в России проголосовали за вхождение Херсонской области в состав России.Результаты были объявлены в Москве.
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819281046.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Политика, Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
16:25 27.09.2022 (обновлено: 16:50 27.09.2022)
На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области
Обработано 14% протоколов в России: 96,97% херсонцев проголосовали за вхождение в Россию