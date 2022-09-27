https://ria.ru/20220927/referendum-1819835214.html

На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области

На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали 14% протоколов жителей Херсонской области

Опубликованы первые данные референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:25

2022-09-27T16:25

2022-09-27T16:50

политика

россия

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам обработки 14% протоколов 96,97% избирателей в России проголосовали за вхождение Херсонской области в состав России.Результаты были объявлены в Москве.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819281046.html

россия

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях