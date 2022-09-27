https://ria.ru/20220927/referendum-1819831457.html

В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России

В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России - РИА Новости, 27.09.2022

В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России

Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:18

2022-09-27T16:18

2022-09-27T16:39

политика

россия

донецкая народная республика

"голос"

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в РФ проголосовали за вхождение ДНР в состав России.

https://ria.ru/20220927/integratsiya-1819832699.html

россия

донецкая народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, "голос", референдум в донбассе