https://ria.ru/20220927/referendum-1819831457.html
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России
Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:18
2022-09-27T16:18
2022-09-27T16:39
политика
россия
донецкая народная республика
"голос"
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в РФ проголосовали за вхождение ДНР в состав России.
https://ria.ru/20220927/integratsiya-1819832699.html
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политика, россия, донецкая народная республика, "голос", референдум в донбассе
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, "Голос", Референдум в Донбассе
16:18 27.09.2022 (обновлено: 16:39 27.09.2022)
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России
На российских участках 97,91 процента жителей ДНР проголосовали за присоединение к России