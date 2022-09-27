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В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России - РИА Новости, 27.09.2022
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В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России
Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:18
2022-09-27T16:39
политика
россия
донецкая народная республика
"голос"
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в РФ проголосовали за вхождение ДНР в состав России.
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политика, россия, донецкая народная республика, "голос", референдум в донбассе
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, "Голос", Референдум в Донбассе
16:18 27.09.2022 (обновлено: 16:39 27.09.2022)
 
В ДНР подвели итоги обработки 14,22 процента протоколов в России

На российских участках 97,91 процента жителей ДНР проголосовали за присоединение к России

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкБюллетени в урне для голосования
Бюллетени в урне для голосования - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Бюллетени в урне для голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.
По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в РФ проголосовали за вхождение ДНР в состав России.
Люди стоят в очереди у избирательного участка в Мелитополе для участия в референдуме о присоединении Запорожской области к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная Республика"Голос"Референдум в Донбассе
 
 
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