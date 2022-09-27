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Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России - РИА Новости, 27.09.2022
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Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России - РИА Новости, 27.09.2022
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:14
2022-09-27T18:47
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.На участках в России голоса жителей этих регионов распределились следующим образом:Кроме того, обнародованы также первые результаты голосования в Херсонской и Запорожской областях. По результатам обработки 11,62% протоколов за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 87,42% избирателей. В Запорожской области проверили 29,19 процента бюллетеней, присоединение к России поддержали 93,11 процента местных жителей.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
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луганская народная республика
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Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне
Участки на референдумах закрылись. На видео - как в Херсоне приступили к подсчету голосов, урны вскрыты в присутствии иностранных наблюдателей.
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луганская народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире
Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, В мире
16:14 27.09.2022 (обновлено: 18:47 27.09.2022)
 
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России

Опубликованы первые результаты референдумов по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
На участках в России голоса жителей этих регионов распределились следующим образом:
  • за вхождение ДНР в состав России выступили 98,72% избирателей (после обработки 75,23% голосов);
  • за вхождение ЛНР в состав России — 97,9% (77,89% голосов);
  • за вхождение Запорожской области в состав России — 97,74% (57% голосов);
  • за вхождение Херсонской области в состав России — 96,75% (100% голосов).
Кроме того, обнародованы также первые результаты голосования в Херсонской и Запорожской областях. По результатам обработки 11,62% протоколов за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 87,42% избирателей. В Запорожской области проверили 29,19 процента бюллетеней, присоединение к России поддержали 93,11 процента местных жителей.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:54
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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