https://ria.ru/20220927/referendum-1819829336.html
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России - РИА Новости, 27.09.2022
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:14
2022-09-27T16:14
2022-09-27T18:47
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.На участках в России голоса жителей этих регионов распределились следующим образом:Кроме того, обнародованы также первые результаты голосования в Херсонской и Запорожской областях. По результатам обработки 11,62% протоколов за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 87,42% избирателей. В Запорожской области проверили 29,19 процента бюллетеней, присоединение к России поддержали 93,11 процента местных жителей.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819785717.html
луганская народная республика
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Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне
Участки на референдумах закрылись. На видео - как в Херсоне приступили к подсчету голосов, урны вскрыты в присутствии иностранных наблюдателей.
2022-09-27T16:14
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире
Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, В мире
16:14 27.09.2022 (обновлено: 18:47 27.09.2022)
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
Опубликованы первые результаты референдумов по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям