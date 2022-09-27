https://ria.ru/20220927/referendum-1819829336.html

Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России

Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России - РИА Новости, 27.09.2022

Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России

Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:14

2022-09-27T16:14

2022-09-27T18:47

луганская народная республика

россия

референдум в донбассе

в мире

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.На участках в России голоса жителей этих регионов распределились следующим образом:Кроме того, обнародованы также первые результаты голосования в Херсонской и Запорожской областях. По результатам обработки 11,62% протоколов за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 87,42% избирателей. В Запорожской области проверили 29,19 процента бюллетеней, присоединение к России поддержали 93,11 процента местных жителей.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819785717.html

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне Участки на референдумах закрылись. На видео - как в Херсоне приступили к подсчету голосов, урны вскрыты в присутствии иностранных наблюдателей. 2022-09-27T16:14 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире