https://ria.ru/20220927/referendum-1819824932.html

На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки

На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 27.09.2022

На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки

Избирательные участки референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации завершили свою работу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:02

2022-09-27T16:02

2022-09-27T16:02

в мире

россия

херсонская область

владимир путин

луганская народная республика

нато

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819733426_0:0:3406:1916_1920x0_80_0_0_c8c1b4a010c39f09b1ca576ad99bf8bc.jpg

ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Избирательные участки референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации завершили свою работу, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня, в последний день голосования на референдуме, 198 избирательных участков по всей Херсонской области открылись для всех желающих проголосовать в 8.00 утра и закрылись в 16.00.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819821754.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях