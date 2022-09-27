https://ria.ru/20220927/referendum-1819824932.html
На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки
На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 27.09.2022
На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки
Избирательные участки референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации завершили свою работу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:02
2022-09-27T16:02
2022-09-27T16:02
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россия
херсонская область
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луганская народная республика
нато
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Избирательные участки референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации завершили свою работу, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня, в последний день голосования на референдуме, 198 избирательных участков по всей Херсонской области открылись для всех желающих проголосовать в 8.00 утра и закрылись в 16.00.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819821754.html
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в мире, россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки
Избирательные участки на референдуме в Херсонской области завершили работу