https://ria.ru/20220927/referendum-1819821905.html

Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00

Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00 - РИА Новости, 27.09.2022

Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00

Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:53

2022-09-27T15:53

2022-09-27T16:10

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19.00-20.00, может в 21.00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром.

https://ria.ru/20220927/referendumy-1819813873.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий