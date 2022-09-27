https://ria.ru/20220927/referendum-1819821905.html
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00 - РИА Новости, 27.09.2022
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00
Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:53
2022-09-27T15:53
2022-09-27T16:10
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19.00-20.00, может в 21.00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром.
https://ria.ru/20220927/referendumy-1819813873.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
15:53 27.09.2022 (обновлено: 16:10 27.09.2022)
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00
Балицкий: первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области обнародуют в 21.00