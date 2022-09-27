Рейтинг@Mail.ru
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00 - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendum-1819821905.html
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00 - РИА Новости, 27.09.2022
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00
Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:53
2022-09-27T16:10
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19.00-20.00, может в 21.00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром.
https://ria.ru/20220927/referendumy-1819813873.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9ecd35157ffdebdf82d4ad167c0da604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
15:53 27.09.2022 (обновлено: 16:10 27.09.2022)
 
Первые итоги референдума в Запорожской области обнародуют примерно в 21:00

Балицкий: первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области обнародуют в 21.00

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРеферендум о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Референдум о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Референдум о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21.00 мск, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19.00-20.00, может в 21.00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром.
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре Родина в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
15:26
Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов
 
В миреЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала