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Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/referendum-1819821754.html
Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума
Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:52
2022-09-27T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к президенту РФ Владимиру Путину и будет ждать решения."После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. И мы ждем решения России", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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запорожская область
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин
15:52 27.09.2022 (обновлено: 16:17 27.09.2022)
 
Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума

Глава запорожской ВГА Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к президенту РФ Владимиру Путину и будет ждать решения.
"После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. И мы ждем решения России", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:23
Последний день референдума в Запорожской области начался без инцидентов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир Путин
 
 
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