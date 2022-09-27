15:52 27.09.2022 (обновлено: 16:17 27.09.2022)
Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума
Глава запорожской ВГА Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к президенту РФ Владимиру Путину и будет ждать решения.
"После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. И мы ждем решения России", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.