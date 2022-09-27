https://ria.ru/20220927/referendum-1819821754.html

Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума

Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Балицкий обратится к Путину после объявления итогов референдума

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:52

2022-09-27T15:52

2022-09-27T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после объявления результатов референдума о вхождении региона в состав РФ обратится к президенту РФ Владимиру Путину и будет ждать решения."После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. И мы ждем решения России", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин