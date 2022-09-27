Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendum-1819819260.html
Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР
Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР
Сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России, уверена международный наблюдатель из Сирии, член Сирийского... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:45
2022-09-27T16:34
в мире
сирия
донецкая народная республика
дамаск (город)
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819733426_0:0:3406:1916_1920x0_80_0_0_c8c1b4a010c39f09b1ca576ad99bf8bc.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России, уверена международный наблюдатель из Сирии, член Сирийского конституционного комитета от гражданского общества Маис Элькриди."Считаю, что наше правительство обязательно признает и поддержит результаты референдума, потому что наше правительство знает правду о том, что здесь происходит. Я в свою очередь сделаю все, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о том, что я увидела здесь своими глазами", - заявила Элькриди во вторник на брифинге.Она напомнила, что у России и Сирии долгая история дружбы. "В Сирии мы благодарны каждому российскому солдату за то, что они сделали и защитили нас", - добавила она.По ее словам, народ в Сирии поддерживает Донбасс. "Когда мои друзья узнают, что я сейчас здесь, они захотят тоже приехать сюда. Да вообще, половина Сирии хотела бы сюда приехать и пообщаться с жителями республики", - добавила наблюдатель.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819831363.html
сирия
донецкая народная республика
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819733426_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_792bb7d1ae4823c1c1a0e5e56055b5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, донецкая народная республика, дамаск (город), референдум в донбассе
В мире, Сирия, Донецкая Народная Республика, Дамаск (город), Референдум в Донбассе
15:45 27.09.2022 (обновлено: 16:34 27.09.2022)
 
Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР

Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме
Регистрация избирателей на референдуме - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Регистрация избирателей на референдуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России, уверена международный наблюдатель из Сирии, член Сирийского конституционного комитета от гражданского общества Маис Элькриди.
"Считаю, что наше правительство обязательно признает и поддержит результаты референдума, потому что наше правительство знает правду о том, что здесь происходит. Я в свою очередь сделаю все, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о том, что я увидела здесь своими глазами", - заявила Элькриди во вторник на брифинге.
Она напомнила, что у России и Сирии долгая история дружбы. "В Сирии мы благодарны каждому российскому солдату за то, что они сделали и защитили нас", - добавила она.
По ее словам, народ в Сирии поддерживает Донбасс. "Когда мои друзья узнают, что я сейчас здесь, они захотят тоже приехать сюда. Да вообще, половина Сирии хотела бы сюда приехать и пообщаться с жителями республики", - добавила наблюдатель.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина голосует на избирательном участке в Москве, где проходит голосование на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:18
На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов
 
В миреСирияДонецкая Народная РеспубликаДамаск (город)Референдум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала