https://ria.ru/20220927/referendum-1819819260.html

Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР

Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

Наблюдатель из Сирии уверена в признании Дамаском итогов референдума в ДНР

Сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России, уверена международный наблюдатель из Сирии, член Сирийского... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:45

2022-09-27T15:45

2022-09-27T16:34

в мире

сирия

донецкая народная республика

дамаск (город)

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Сирийское правительство признает результаты референдума о вхождении ДНР в состав России, уверена международный наблюдатель из Сирии, член Сирийского конституционного комитета от гражданского общества Маис Элькриди."Считаю, что наше правительство обязательно признает и поддержит результаты референдума, потому что наше правительство знает правду о том, что здесь происходит. Я в свою очередь сделаю все, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о том, что я увидела здесь своими глазами", - заявила Элькриди во вторник на брифинге.Она напомнила, что у России и Сирии долгая история дружбы. "В Сирии мы благодарны каждому российскому солдату за то, что они сделали и защитили нас", - добавила она.По ее словам, народ в Сирии поддерживает Донбасс. "Когда мои друзья узнают, что я сейчас здесь, они захотят тоже приехать сюда. Да вообще, половина Сирии хотела бы сюда приехать и пообщаться с жителями республики", - добавила наблюдатель.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819831363.html

сирия

донецкая народная республика

дамаск (город)

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, донецкая народная республика, дамаск (город), референдум в донбассе