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Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию

Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию - РИА Новости, 27.09.2022

Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию

Наблюдатель из Германии на референдуме в Донецкой Народной Республике Кристоф Хёрстель считает, что необходимо принять результаты голосования о вхождении... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:42

2022-09-27T15:42

2022-09-27T15:45

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референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Германии на референдуме в Донецкой Народной Республике Кристоф Хёрстель считает, что необходимо принять результаты голосования о вхождении Донбасса в состав России."Я очень рад, что дали возможность самим решить свое будущее. Я видел очень много людей, которые радостно приходят на участки. Наблюдал и за процедурами. Они выглядят правильно и корректно, зачастую более правильно, чем в Германии. Мы должны уважать выбор людей. Мы должны однозначно принять возвращение Донбасса в Россию", - сказал на брифинге Хёрстель.Он отметил, что народ Германии сейчас мало что решает, решает правительство, которое сейчас "послушнее, чем во времена Великой Отечественной войны".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819815342.html

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