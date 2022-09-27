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Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
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Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию
Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию
Наблюдатель из Германии на референдуме в Донецкой Народной Республике Кристоф Хёрстель считает, что необходимо принять результаты голосования о вхождении... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:42
2022-09-27T15:45
в мире
владимир путин
россия
германия
нато
референдум в донбассе
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Германии на референдуме в Донецкой Народной Республике Кристоф Хёрстель считает, что необходимо принять результаты голосования о вхождении Донбасса в состав России."Я очень рад, что дали возможность самим решить свое будущее. Я видел очень много людей, которые радостно приходят на участки. Наблюдал и за процедурами. Они выглядят правильно и корректно, зачастую более правильно, чем в Германии. Мы должны уважать выбор людей. Мы должны однозначно принять возвращение Донбасса в Россию", - сказал на брифинге Хёрстель.Он отметил, что народ Германии сейчас мало что решает, решает правительство, которое сейчас "послушнее, чем во времена Великой Отечественной войны".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819815342.html
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в мире, владимир путин, россия, германия, нато, референдум в донбассе, донбасс
В мире, Владимир Путин, Россия, Германия, НАТО, Референдум в Донбассе, Донбасс
15:42 27.09.2022 (обновлено: 15:45 27.09.2022)
 
Немецкий наблюдатель призвал принять возвращение Донбасса в Россию

Немецкий наблюдатель Херстель заявил, что нужно принять результаты референдума в Донбассе

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкГолосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России
Голосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Голосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Германии на референдуме в Донецкой Народной Республике Кристоф Хёрстель считает, что необходимо принять результаты голосования о вхождении Донбасса в состав России.
"Я очень рад, что дали возможность самим решить свое будущее. Я видел очень много людей, которые радостно приходят на участки. Наблюдал и за процедурами. Они выглядят правильно и корректно, зачастую более правильно, чем в Германии. Мы должны уважать выбор людей. Мы должны однозначно принять возвращение Донбасса в Россию", - сказал на брифинге Хёрстель.
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Он отметил, что народ Германии сейчас мало что решает, решает правительство, которое сейчас "послушнее, чем во времена Великой Отечественной войны".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреВладимир ПутинРоссияГерманияНАТОРеферендум в ДонбассеДонбасс
 
 
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