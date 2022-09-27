https://ria.ru/20220927/referendum-1819797034.html
Жители Луганска рассказали об участии в референдуме
Жители Луганска рассказали об участии в референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Жители Луганска рассказали об участии в референдуме
Голосующие на референдуме в Луганске жители Луганской Народной Республики рассказали корреспонденту РИА Новости о том, что сделали свой выбор в пользу России... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:47
2022-09-27T14:47
2022-09-27T14:47
в мире
владимир путин
россия
луганск
харьковская область
нато
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Голосующие на референдуме в Луганске жители Луганской Народной Республики рассказали корреспонденту РИА Новости о том, что сделали свой выбор в пользу России еще в 2014 году, и сейчас их переполняет радость."С радостью, что мы уже наконец дождались, что мы будем большой богатой Россией. Хоть на старости побуду гражданкой такой большой страны", - поделилась эмоциями одна из женщин, пришедшая на избирательный участок в Луганске."В общем, мы свой выбор еще в 2014 году сделали, если по большому счету брать", - подхватывает другая собеседница агентства.Широко улыбаясь, еще одна жительница Луганска заявила, что референдум стал для нее долгожданной радостью и подарил большую надежду.По словам еще одной луганчанки, пережить последние восемь лет было очень тяжело."Мои эмоции еще с 2014 года. Все в таком настроении – плакать хочется. Мы уже в составе России. Мои корни в России, поэтому я только за Россию", - сообщила, женщина, уточнив, что считает крайне важным для собственного будущего отдать свой голос Россию.Один из проголосовавших мужчин рассказал РИА Новости, что референдум дает ему надежду на мир, а детям - на учебу и работу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819777622.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819784627_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b61534089ac6810c9f525a0d071639b.jpg
Жители Луганска о референдуме
"Хоть на старости побуду гражданкой такой большой страны" - жители Луганска говорят, зачем идут на референдум
2022-09-27T14:47
true
PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганск, харьковская область, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганск, Харьковская область, НАТО, Референдум в Донбассе
Жители Луганска рассказали об участии в референдуме
Жители Луганска рассказали о переполняющих эмоциях от референдума
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Голосующие на референдуме в Луганске жители Луганской Народной Республики рассказали корреспонденту РИА Новости о том, что сделали свой выбор в пользу России еще в 2014 году, и сейчас их переполняет радость.
"С радостью, что мы уже наконец дождались, что мы будем большой богатой Россией. Хоть на старости побуду гражданкой такой большой страны", - поделилась эмоциями одна из женщин, пришедшая на избирательный участок в Луганске.
"В общем, мы свой выбор еще в 2014 году сделали, если по большому счету брать", - подхватывает другая собеседница агентства.
Широко улыбаясь, еще одна жительница Луганска заявила, что референдум стал для нее долгожданной радостью и подарил большую надежду.
"Эмоции переполняют, конечно. Это можно сказать, знаменательный исторический день для Луганской Народной Республики. Надеюсь, что мы все-таки будем в рядах Российской Федерации, надеюсь, что наступит мир и дальнейшее процветание республики", - сказал проголосовавший житель ЛНР, отметив, что все долго ждали этого дня.
По словам еще одной луганчанки, пережить последние восемь лет было очень тяжело.
"Мои эмоции еще с 2014 года. Все в таком настроении – плакать хочется. Мы уже в составе России. Мои корни в России, поэтому я только за Россию", - сообщила, женщина, уточнив, что считает крайне важным для собственного будущего отдать свой голос Россию.
Один из проголосовавших мужчин рассказал РИА Новости, что референдум дает ему надежду на мир, а детям - на учебу и работу.
"Это не знаю, как объяснить, это очень обширное чувство. Я этому очень рад. Я этого давно, очень-очень давно ждал", - сказал собеседник агентства, добавив, что уже восемь лет не видел своих детей, которые живут в Харьковской области, и надеется, что скоро сможет с ними встретиться.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России
стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей
.