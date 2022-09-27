https://ria.ru/20220927/referendum-1819797034.html

Жители Луганска рассказали об участии в референдуме

Жители Луганска рассказали об участии в референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Жители Луганска рассказали об участии в референдуме

Голосующие на референдуме в Луганске жители Луганской Народной Республики рассказали корреспонденту РИА Новости о том, что сделали свой выбор в пользу России... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:47

2022-09-27T14:47

2022-09-27T14:47

в мире

владимир путин

россия

луганск

харьковская область

нато

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Голосующие на референдуме в Луганске жители Луганской Народной Республики рассказали корреспонденту РИА Новости о том, что сделали свой выбор в пользу России еще в 2014 году, и сейчас их переполняет радость."С радостью, что мы уже наконец дождались, что мы будем большой богатой Россией. Хоть на старости побуду гражданкой такой большой страны", - поделилась эмоциями одна из женщин, пришедшая на избирательный участок в Луганске."В общем, мы свой выбор еще в 2014 году сделали, если по большому счету брать", - подхватывает другая собеседница агентства.Широко улыбаясь, еще одна жительница Луганска заявила, что референдум стал для нее долгожданной радостью и подарил большую надежду.По словам еще одной луганчанки, пережить последние восемь лет было очень тяжело."Мои эмоции еще с 2014 года. Все в таком настроении – плакать хочется. Мы уже в составе России. Мои корни в России, поэтому я только за Россию", - сообщила, женщина, уточнив, что считает крайне важным для собственного будущего отдать свой голос Россию.Один из проголосовавших мужчин рассказал РИА Новости, что референдум дает ему надежду на мир, а детям - на учебу и работу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819777622.html

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Жители Луганска о референдуме "Хоть на старости побуду гражданкой такой большой страны" - жители Луганска говорят, зачем идут на референдум 2022-09-27T14:47 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганск, харьковская область, нато, референдум в донбассе