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"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях
"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях - РИА Новости, 27.09.2022
"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях
Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей активно идут на избирательные участки в последний день референдума о... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:47
2022-09-27T14:47
2022-09-27T16:04
луганская народная республика
херсонская область
референдум в донбассе
россия
днр
референдум
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей активно идут на избирательные участки в последний день референдума о вхождении в состав России.Тысячи желающих проголосовать не скрывают свой выбор, у многих в руках российские флаги. Несмотря на обстрелы и провокации со стороны Киева, явка во всех регионах превысила 60 процентов."Мы этого ждали очень долго. И конечно, это огромнейший праздник. Мы очень хотим мира, мы хотим домой, мы хотим в Россию, потому что мы это заслужили", — сказала одна из участниц голосования.Референдумы о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России начались в пятницу. Голосование продлится пять дней. Первые четыре дня оно в целях безопасности проходило удаленно, во вторник открылись стационарные избирательные участки. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
луганская народная республика
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РИА Новости
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"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей активно идут на избирательные участки. Тысячи желающих проголосовать не скрывают свой выбор, у многих в руках российские флаги.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно.
Несмотря на обстрелы и провокации Киева, явка в регионах превысила 60%.
2022-09-27T14:47
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РИА Новости
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Луганская Народная Республика, Херсонская область , Референдум в Донбассе, Россия, ДНР, Референдум