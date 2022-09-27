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Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум - РИА Новости, 27.09.2022
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Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум
Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум - РИА Новости, 27.09.2022
Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум
Определенные круги на Украине хотели сорвать референдум по вхождению Донецкой Народной республики в состав РФ, но у них ничего не получилось, сообщил РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:44
2022-09-27T14:44
в мире
владимир путин
украина
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
нато
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Определенные круги на Украине хотели сорвать референдум по вхождению Донецкой Народной республики в состав РФ, но у них ничего не получилось, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко."У нас и записи ведутся. И вооруженная охрана у нас везде установлена. Потому что, вы сами понимаете, определенные круги Украины, они, ну просто жаждали сорвать этот референдум. Но у них ничего не получилось. Наши граждане полностью воспользовались своим гражданским правом и долгом", - сказал Иващенко в последний день референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, нато
В мире, Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, НАТО
14:44 27.09.2022
 
Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум

Мэр Мариуполя Иващенко: у украинских властей не получилось сорвать референдум в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме
Регистрация избирателей на референдуме - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Регистрация избирателей на референдуме. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Определенные круги на Украине хотели сорвать референдум по вхождению Донецкой Народной республики в состав РФ, но у них ничего не получилось, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко.
"У нас и записи ведутся. И вооруженная охрана у нас везде установлена. Потому что, вы сами понимаете, определенные круги Украины, они, ну просто жаждали сорвать этот референдум. Но у них ничего не получилось. Наши граждане полностью воспользовались своим гражданским правом и долгом", - сказал Иващенко в последний день референдума.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдум на освобожденных территориях о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:12
Жительница Запорожья в Калининграде проголосовала за мирную жизнь
 
В миреВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в ДонбассеНАТО
 
 
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