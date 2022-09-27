https://ria.ru/20220927/referendum-1819796079.html

Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум

Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум - РИА Новости, 27.09.2022

Мэр Мариуполя заявил, что украинским властям не удалось сорвать референдум

Определенные круги на Украине хотели сорвать референдум по вхождению Донецкой Народной республики в состав РФ, но у них ничего не получилось, сообщил РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:44

2022-09-27T14:44

2022-09-27T14:44

в мире

владимир путин

украина

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

нато

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Определенные круги на Украине хотели сорвать референдум по вхождению Донецкой Народной республики в состав РФ, но у них ничего не получилось, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко."У нас и записи ведутся. И вооруженная охрана у нас везде установлена. Потому что, вы сами понимаете, определенные круги Украины, они, ну просто жаждали сорвать этот референдум. Но у них ничего не получилось. Наши граждане полностью воспользовались своим гражданским правом и долгом", - сказал Иващенко в последний день референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819784726.html

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