Жительница Запорожья в Калининграде проголосовала за мирную жизнь
Жительница Запорожья в Калининграде заявила, что проголосовала за спасение от неонацизма
Референдум на освобожденных территориях о присоединении к РФ . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 сен – РИА Новости. Пришедшая на референдум в Калининграде жительница Запорожской области Татьяна Семенникова уверена, что с присоединением к России в республиках Донбасса наступит мирная жизнь, а улицы городов освободятся от неонацистов.
Голосование в рамках референдума о вхождении регионов Донбасса в состав России проходит в зале Общественной палаты в Калининграде.
"За Россию, за победу, за президента, за наших воинов! Спасибо!" - сказала Татьяна.
По словам женщины, ей с мужем пришлось уехать из Запорожской области в 2013 году, когда жить дома стало небезопасно. "Нас с мужем просто выдавили бандеровцы из нашего дома, несмотря на то, что это Восточная Украина. Мы из Приморска под Бердянском Запорожской области. Муж недавно умер. На Донбассе остались дети и внуки. Слава Богу, что Россия пришла нам на помощь и теперь есть будущее. Ждали долго", - рассказала Татьяна.
Женщина надеется, что благодаря присоединению Донбасса к России жители республик смогут жить спокойно, а сама она сможет увидеться с детьми.
"Мы ждём только мира, добра, ждём, когда Россия... спасёт этот народ от этого неонацизма, фашизма, наконец, придёт мир - только с Россией", - поделилась Татьяна.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.