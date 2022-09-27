https://ria.ru/20220927/referendum-1819784726.html

Жительница Запорожья в Калининграде проголосовала за мирную жизнь

Жительница Запорожья в Калининграде проголосовала за мирную жизнь - РИА Новости, 27.09.2022

Жительница Запорожья в Калининграде проголосовала за мирную жизнь

Пришедшая на референдум в Калининграде жительница Запорожской области Татьяна Семенникова уверена, что с присоединением к России в республиках Донбасса наступит РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:12

2022-09-27T14:12

2022-09-27T14:12

владимир путин

россия

донбасс

запорожская область

нато

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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КАЛИНИНГРАД, 27 сен – РИА Новости. Пришедшая на референдум в Калининграде жительница Запорожской области Татьяна Семенникова уверена, что с присоединением к России в республиках Донбасса наступит мирная жизнь, а улицы городов освободятся от неонацистов.Голосование в рамках референдума о вхождении регионов Донбасса в состав России проходит в зале Общественной палаты в Калининграде."За Россию, за победу, за президента, за наших воинов! Спасибо!" - сказала Татьяна.По словам женщины, ей с мужем пришлось уехать из Запорожской области в 2013 году, когда жить дома стало небезопасно. "Нас с мужем просто выдавили бандеровцы из нашего дома, несмотря на то, что это Восточная Украина. Мы из Приморска под Бердянском Запорожской области. Муж недавно умер. На Донбассе остались дети и внуки. Слава Богу, что Россия пришла нам на помощь и теперь есть будущее. Ждали долго", - рассказала Татьяна.Женщина надеется, что благодаря присоединению Донбасса к России жители республик смогут жить спокойно, а сама она сможет увидеться с детьми.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819783560.html

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россия

донбасс

запорожская область

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, донбасс, запорожская область, нато, в мире, референдумы на освобожденных территориях