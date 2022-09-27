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Беженцы из Донбасса в Самаре рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
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Беженцы из Донбасса в Самаре рассказали о голосовании на референдуме
Беженцы из Донбасса в Самаре рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Беженцы из Донбасса в Самаре рассказали о голосовании на референдуме
Беженцы из Донбасса рассказали РИА Новости, что пришли проголосовать на референдуме для того, чтобы потом вернуться домой, в Россию. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:10
2022-09-27T14:21
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
нато
референдум в донбассе
в мире
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САМАРА, 27 сен – РИА Новости. Беженцы из Донбасса рассказали РИА Новости, что пришли проголосовать на референдуме для того, чтобы потом вернуться домой, в Россию.Голосование в рамках референдума о вхождении ЛНР и ДНР в состав России проходит в Самаре на территории дома отдыха "Дубки".Пожилая жительница Мариуполя сообщила РИА Новости, что в родном городе ей приходилось жить в подвале. "Перенесли много страданий. Слава богу, что нас Россия приняла. Все у нас тут хорошо, а домой ехать надо. У меня дом сохранился, поедем домой по паспорту российскому, будем жить в России", - сказала пенсионерка.Людмила из города Шахтерска призналась, что голосовала за вхождение ДНР в состав России. "Потому что мы являемся частью России и, в принципе, мы всегда были Россией. Поэтому единственное, что сейчас нужно, – это законодательно все оформить и чтобы у нас прекратились обстрелы", - считает женщина.На вопрос о том, хочет ли она вернуться на родину, Людмила ответила, что только после вхождения ДНР в состав России. "В Россию с удовольствием, в Украину ни в коем случае. Уничтожение человечества идет там, людей, бабушек, дедушек, деток ежедневно", - заявила женщина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
донбасс
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Жители Луганска о референдуме
"Хоть на старости побуду гражданкой такой большой страны" - жители Луганска говорят, зачем идут на референдум
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владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе, в мире
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе, В мире
14:10 27.09.2022 (обновлено: 14:21 27.09.2022)
 
Беженцы из Донбасса в Самаре рассказали о голосовании на референдуме

В Самаре беженцы из Донбасса рассказали, что проголосовали за возвращение домой

Читать ria.ru в
САМАРА, 27 сен – РИА Новости. Беженцы из Донбасса рассказали РИА Новости, что пришли проголосовать на референдуме для того, чтобы потом вернуться домой, в Россию.
Голосование в рамках референдума о вхождении ЛНР и ДНР в состав России проходит в Самаре на территории дома отдыха "Дубки".
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Жительница Луганска пришла на референдум с котом
Пожилая жительница Мариуполя сообщила РИА Новости, что в родном городе ей приходилось жить в подвале. "Перенесли много страданий. Слава богу, что нас Россия приняла. Все у нас тут хорошо, а домой ехать надо. У меня дом сохранился, поедем домой по паспорту российскому, будем жить в России", - сказала пенсионерка.
Людмила из города Шахтерска призналась, что голосовала за вхождение ДНР в состав России. "Потому что мы являемся частью России и, в принципе, мы всегда были Россией. Поэтому единственное, что сейчас нужно, – это законодательно все оформить и чтобы у нас прекратились обстрелы", - считает женщина.
На вопрос о том, хочет ли она вернуться на родину, Людмила ответила, что только после вхождения ДНР в состав России. "В Россию с удовольствием, в Украину ни в коем случае. Уничтожение человечества идет там, людей, бабушек, дедушек, деток ежедневно", - заявила женщина.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Владимир ПутинРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаНАТОРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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