https://ria.ru/20220927/referendum-1819782895.html

Житель ДНР проголосовал на референдуме в Барнауле, чтобы не гибли дети

Житель ДНР проголосовал на референдуме в Барнауле, чтобы не гибли дети - РИА Новости, 27.09.2022

Житель ДНР проголосовал на референдуме в Барнауле, чтобы не гибли дети

Житель ДНР Василий Манчев, проголосовавшей на референдуме в Алтайском крае, надеется, что после вхождения Донбасса в состав России гибель детей прекратится. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:08

2022-09-27T14:08

2022-09-27T14:08

референдум в донбассе

алтайский край

в мире

дебальцево

харьков

референдумы на освобожденных территориях

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БАРНАУЛ, 27 сен - РИА Новости. Житель ДНР Василий Манчев, проголосовавшей на референдуме в Алтайском крае, надеется, что после вхождения Донбасса в состав России гибель детей прекратится.Голосование в рамках референдума о вхождении ЛНР и ДНР в состав России проходит в Барнауле в Краевом дворце молодежи."Военные действия начались, вот и переехал… Там все поразбивали… Дом, где жили, разбили… Сейчас вот мама, слава Богу, получила новое жилье. Она там ещё. Сестра в Никитовке живет, стреляют там очень сильно", - рассказал Манчев РИА Новости.Он переехал в Алтайский край из Дебальцево в 2014 году. Признаётся, что уезжал очень страшно, пробирался через Харьков, где стояли нацисты. Мужчина обосновался на Алтае, работает в больнице, мечтает привезти сюда маму, сестру и других родственников."(Пришёл на референдум - ред.) с настроением хорошим. Поскорее бы это все закончилось!.. Проголосовал за... Поскорее бы тишина настала. Чтобы не гибли ни дети, ни родные - никто", - отметил он.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html

алтайский край

дебальцево

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

референдум в донбассе, алтайский край, в мире, дебальцево, харьков, референдумы на освобожденных территориях