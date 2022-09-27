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Живущий под Херсоном американец поддержал референдум

Живущий под Херсоном американец поддержал референдум - РИА Новости, 27.09.2022

Живущий под Херсоном американец поддержал референдум

Живущий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить российское гражданство и паспорт для устройства на... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:59

2022-09-27T13:59

2022-09-27T14:59

в мире

владимир путин

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херсонская область

нато

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 27 сен – РИА Новости. Живущий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить российское гражданство и паспорт для устройства на работу, а в разговоре с сотрудниками учреждения высказался в поддержку проводимого референдума, сообщили РИА Новости в местной администрации, предоставив видео.Миллер рассказал, что сам он из Калифорнии, а его жена – из Херсона, проживают они в одном из сел неподалеку от Алешек. По его словам, он пять лет ждал украинского паспорта, но власти Украины ему его так и не выдали."Да, я хочу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, желает ли он получить российское гражданство и паспорт. "Я бы хотел получить паспорт, чтобы я мог получить работу, пойти в банк, получить деньги. Жить вновь здесь, в Херсоне. Я очень взволнован по этому поводу", - поделился своими эмоциями американец.Он также сказал, что считает позитивным с точки зрения мирной жизни проведение референдума. "Это отличная идея для сообщества, я поддерживаю ее на 100%", - заключил Миллер.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819797034.html

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россия

херсон

херсонская область

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"Это отличная идея" – живущий под Херсоном американец о референдуме Живущий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить российское гражданство и паспорт для устройства на работу, а в разговоре с сотрудниками учреждения высказался в поддержку проводимого референдума. 2022-09-27T13:59 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, херсон, херсонская область , нато, референдумы на освобожденных территориях