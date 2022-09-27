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На референдум в ЛНР прибыла группа международных наблюдателей
На референдум в ЛНР прибыла группа международных наблюдателей - РИА Новости, 27.09.2022
На референдум в ЛНР прибыла группа международных наблюдателей
Еще одна группа международных наблюдателей в последний день голосования прибыла в ЛНР на референдум о вхождении республики в состав России, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:54
2022-09-27T12:54
2022-09-27T12:54
в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Еще одна группа международных наблюдателей в последний день голосования прибыла в ЛНР на референдум о вхождении республики в состав России, сообщило министерство иностранных дел Луганской Народной Республики."В последний день голосования на референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ прибыла очередная группа международных наблюдателей", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Ведомство отметило, что министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего вручил прибывшим иностранным наблюдателям аккредитационные карточки и поблагодарил за решимость в принятии решения о поездке в республику. "Я надеюсь, что с вашей помощью правда о происходящем здесь станет известной во всем мире", - заявил глава МИД ЛНР.На референдуме в ЛНР уже находятся наблюдатели из ряда стран, включая Чехию, Францию, Аргентину, Мексику, Сирию, Египет, Бразилию, Нидерланды.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владислав дейнего, владимир путин, луганская народная республика, чехия, нато, россия
В мире, Владислав Дейнего, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Чехия, НАТО, Россия
На референдум в ЛНР прибыла группа международных наблюдателей
МИД ЛНР: на референдум прибыла еще одна группа международных наблюдателей