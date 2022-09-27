https://ria.ru/20220927/referendum-1819754190.html

Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков

Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2022

Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков

Ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:52

2022-09-27T12:52

2022-09-27T14:58

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референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Сегодня проходит последний день голосования."Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — заявил Песков, отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация в указанных республиках и регионах с точки зрения безопасности после референдумов.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819743724.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе