https://ria.ru/20220927/referendum-1819754190.html
Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков
Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2022
Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков
Ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:52
2022-09-27T12:52
2022-09-27T14:58
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Сегодня проходит последний день голосования."Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — заявил Песков, отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация в указанных республиках и регионах с точки зрения безопасности после референдумов.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819743724.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
12:52 27.09.2022 (обновлено: 14:58 27.09.2022)
Обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится, заявил Песков
Песков: обеспечение безопасности освобожденных территорий изменится после референдумов