https://ria.ru/20220927/referendum-1819731203.html

Референдум в ДНР фактически состоялся, заявили в парламенте республики

Референдум в ДНР фактически состоялся, заявили в парламенте республики - РИА Новости, 27.09.2022

Референдум в ДНР фактически состоялся, заявили в парламенте республики

Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации можно считать фактически состоявшимся, считает глава Народного совета ДНР... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:40

2022-09-27T11:40

2022-09-27T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир бидёвка

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации можно считать фактически состоявшимся, считает глава Народного совета ДНР Владимир Бидевка."Для меня это торжественный и немного трепетный день. Понимая, как долго люди Донбасса шли к этому моменту, сегодня приятно осознавать, что референдум в эти дни фактически состоялся. Вы сами видите показатели явки и сами видите очереди, которые есть на референдуме. И мы очень ждем, что мы как можно быстрее будем дома, в родной Российской Федерации", - сказал Бидевка журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир бидёвка, донецкая народная республика, референдум в донбассе