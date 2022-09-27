https://ria.ru/20220927/referendum-1819728363.html

В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса

В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса - РИА Новости, 27.09.2022

В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса

Четырём участкам по голосованию на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ присвоены имена героев Донбасса, а именно бывшего главы ДНР и командиров батальонов... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:29

2022-09-27T11:29

2022-09-27T11:29

в мире

александр захарченко

владимир путин

донецкая народная республика

россия

донбасс

цик днр

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819353453_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_c8f193caa723ddebd31e604284ed5a2d.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Четырём участкам по голосованию на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ присвоены имена героев Донбасса, а именно бывшего главы ДНР и командиров батальонов "Спарта" и "Сомали", сообщил ЦИК республики."ЦИК ДНР принял решение о присвоении ряда участков для голосования именами героев Донбасса - людей, которые не дожили до сегодняшнего дня, но которые отдали все, в том числе самое ценное - жизнь, для того чтобы сегодняшнее событие состоялось", - сообщил ЦИК в своём Telegram-канале.Так, участок в многопрофильном лицее №5 в Донецке получил имя экс-главы ДНР Александра Захарченко. Участок в Донецком доме культуры им. С.М. Кирова - имя командира "Спарты" Моторолы (Павлов Арсен Сергеевич).Участок в лицее №2 "Престиж" города Макеевка получил имя командира батальона "Сомали" Гиви (Толстых Михаил Сергеевич). Участок в школе №6 города Волноваха назван именем Владимира Жоги, сменившего Арсена Павлова на посту командира "Спарты" и погибшего весной 2022 года при освобождении Волновахи.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819684994.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819720525.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр захарченко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс, цик днр, нато