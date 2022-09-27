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В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса - РИА Новости, 27.09.2022
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В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса
В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса
Четырём участкам по голосованию на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ присвоены имена героев Донбасса, а именно бывшего главы ДНР и командиров батальонов... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:29
2022-09-27T11:29
в мире
александр захарченко
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донбасс
цик днр
нато
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Четырём участкам по голосованию на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ присвоены имена героев Донбасса, а именно бывшего главы ДНР и командиров батальонов "Спарта" и "Сомали", сообщил ЦИК республики."ЦИК ДНР принял решение о присвоении ряда участков для голосования именами героев Донбасса - людей, которые не дожили до сегодняшнего дня, но которые отдали все, в том числе самое ценное - жизнь, для того чтобы сегодняшнее событие состоялось", - сообщил ЦИК в своём Telegram-канале.Так, участок в многопрофильном лицее №5 в Донецке получил имя экс-главы ДНР Александра Захарченко. Участок в Донецком доме культуры им. С.М. Кирова - имя командира "Спарты" Моторолы (Павлов Арсен Сергеевич).Участок в лицее №2 "Престиж" города Макеевка получил имя командира батальона "Сомали" Гиви (Толстых Михаил Сергеевич). Участок в школе №6 города Волноваха назван именем Владимира Жоги, сменившего Арсена Павлова на посту командира "Спарты" и погибшего весной 2022 года при освобождении Волновахи.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, александр захарченко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс, цик днр, нато
В мире, Александр Захарченко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, ЦИК ДНР, НАТО
11:29 27.09.2022
 
В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса

В ДНР четырем участкам по голосованию на референдуме присвоили имена героев Донбасса

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Четырём участкам по голосованию на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ присвоены имена героев Донбасса, а именно бывшего главы ДНР и командиров батальонов "Спарта" и "Сомали", сообщил ЦИК республики.
"ЦИК ДНР принял решение о присвоении ряда участков для голосования именами героев Донбасса - людей, которые не дожили до сегодняшнего дня, но которые отдали все, в том числе самое ценное - жизнь, для того чтобы сегодняшнее событие состоялось", - сообщил ЦИК в своём Telegram-канале.
Голосование на избирательном участке в Донецке в рамках референдума - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:04
В ДНР в последний день референдума открылись все избирательные участки
Так, участок в многопрофильном лицее №5 в Донецке получил имя экс-главы ДНР Александра Захарченко. Участок в Донецком доме культуры им. С.М. Кирова - имя командира "Спарты" Моторолы (Павлов Арсен Сергеевич).
Участок в лицее №2 "Престиж" города Макеевка получил имя командира батальона "Сомали" Гиви (Толстых Михаил Сергеевич). Участок в школе №6 города Волноваха назван именем Владимира Жоги, сменившего Арсена Павлова на посту командира "Спарты" и погибшего весной 2022 года при освобождении Волновахи.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
10:58Специальная военная операция на Украине
Первых результатов референдума в Херсонской области ждут до конца дня
 
В миреАлександр ЗахарченкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассЦИК ДНРНАТО
 
 
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