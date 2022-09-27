https://ria.ru/20220927/referendum-1819687945.html
Последний день референдума в Запорожской области начался без инцидентов
Последний день референдума в Запорожской области начался без инцидентов - РИА Новости, 27.09.2022
Последний день референдума в Запорожской области начался без инцидентов
Последний день голосования на референдуме в Запорожской области начался без инцидентов, все избирательные участки в помещениях начали работу, заявила... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:23
2022-09-27T08:23
2022-09-27T08:23
в мире
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
нато
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Последний день голосования на референдуме в Запорожской области начался без инцидентов, все избирательные участки в помещениях начали работу, заявила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко."По состоянию на восемь утра все избирательные комиссии открыли свои двери и приступили к работе, каких-либо инцидентов не зафиксировано. На каждом участке находятся сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность участников референдума и членов комиссии. Призываю всех, кто по каким-либо причинам не смог принять участие в референдуме и проголосовать на дому в предыдущие четыре дня, прийти сегодня на избирательные участки и отдать свой голос за наше общее будущее", - сказала Катющенко журналистам.Сегодня, 27 сентября, голосование пройдет с 8.00 до 16.00 в помещениях участковых избирательных комиссиях, уточнила она."Я напомню, у нас на территории области 394 участковых комиссии и еще 102 участка обеспечивают голосование наших земляков, находящихся за пределами Запорожья", - добавила Катющенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819656823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
Последний день референдума в Запорожской области начался без инцидентов
Избирком: последний день референдума в Запорожской области начался без инцидентов
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Последний день голосования на референдуме в Запорожской области начался без инцидентов, все избирательные участки в помещениях начали работу, заявила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"По состоянию на восемь утра все избирательные комиссии открыли свои двери и приступили к работе, каких-либо инцидентов не зафиксировано. На каждом участке находятся сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность участников референдума и членов комиссии. Призываю всех, кто по каким-либо причинам не смог принять участие в референдуме и проголосовать на дому в предыдущие четыре дня, прийти сегодня на избирательные участки и отдать свой голос за наше общее будущее", - сказала Катющенко журналистам.
Сегодня, 27 сентября, голосование пройдет с 8.00 до 16.00 в помещениях участковых избирательных комиссиях, уточнила она.
"Я напомню, у нас на территории области 394 участковых комиссии и еще 102 участка обеспечивают голосование наших земляков, находящихся за пределами Запорожья", - добавила Катющенко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России
стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей
.