https://ria.ru/20220927/referendum-1819685954.html
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование
Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:13
2022-09-27T08:13
2022-09-27T09:15
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
нато
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент РИА Новости.Они будут открыты с 8:00 до 16:00. Силовики и саперы заранее проверили помещения, на всех участках будут дежурить полицейские и сотрудники МЧС.Вторник — заключительный день пятидневного голосования. С пятницы по понедельник граждане в целях безопасности могли отдать свой голос только на придомовых территориях.Окончательные результаты волеизъявлений должны стать известны в течение пяти дней после окончания голосования.По последним данным центральных избирательных комиссий, за четыре дня явка в ДНР составила 86,89%, в ЛНР — 83,61%, в Запорожской области — 66,43%, в Херсонской — 63,58%.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
луганская народная республика
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Голосование на избирательном участке в Донецке в рамках референдума
Голосование в последний день референдума по вхождению ДНР в состав России идет очень активно, избиратели голосуют за "мир и процветание", передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-27T08:13
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
08:13 27.09.2022 (обновлено: 09:15 27.09.2022)
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях открылись участки для голосования