https://ria.ru/20220927/referendum-1819685954.html

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование - РИА Новости, 27.09.2022

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование

Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:13

2022-09-27T08:13

2022-09-27T09:15

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

нато

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент РИА Новости.Они будут открыты с 8:00 до 16:00. Силовики и саперы заранее проверили помещения, на всех участках будут дежурить полицейские и сотрудники МЧС.Вторник — заключительный день пятидневного голосования. С пятницы по понедельник граждане в целях безопасности могли отдать свой голос только на придомовых территориях.Окончательные результаты волеизъявлений должны стать известны в течение пяти дней после окончания голосования.По последним данным центральных избирательных комиссий, за четыре дня явка в ДНР составила 86,89%, в ЛНР — 83,61%, в Запорожской области — 66,43%, в Херсонской — 63,58%.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819685721.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819684994.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование на избирательном участке в Донецке в рамках референдума Голосование в последний день референдума по вхождению ДНР в состав России идет очень активно, избиратели голосуют за "мир и процветание", передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-27T08:13 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях