https://ria.ru/20220927/razrusheniya-1819747672.html
В Кремле новости о ЧП на "Северном потоке" назвали очень тревожными
В Кремле новости о ЧП на "Северном потоке" назвали очень тревожными - РИА Новости, 27.09.2022
В Кремле новости о ЧП на "Северном потоке" назвали очень тревожными
Информация о ЧП на "Северном потоке" тревожная, она поступила как от "Газпрома", так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:32
2022-09-27T12:32
2022-09-27T12:47
северный поток
в мире
дания
россия
газпром
nord stream 2 ag
siemens
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Информация о ЧП на "Северном потоке" тревожная, она поступила как от "Газпрома", так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, вчера собственно была информация, она вчера появилась и от "Газпрома", и от компании-оператора. Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической", - сказал Песков журналистам."...Это вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока".В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
https://ria.ru/20220927/utechka-1819735820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, в мире, дания, россия, газпром, nord stream 2 ag, siemens, северный поток — 2
Северный поток, В мире, Дания, Россия, Газпром, Nord Stream 2 AG, Siemens, Северный поток — 2
12:32 27.09.2022 (обновлено: 12:47 27.09.2022)
В Кремле новости о ЧП на "Северном потоке" назвали очень тревожными
В Кремле заявили о разрушениях в трубе "Северного потока" в датской экономической зоне
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Информация о ЧП на "Северном потоке" тревожная, она поступила как от "Газпрома", так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, вчера собственно была информация, она вчера появилась и от "Газпрома", и от компании-оператора. Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической", - сказал Песков журналистам.
"...Это вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока".
В понедельник Nord Stream 2 AG
сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2
" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании
рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.
Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens
, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.