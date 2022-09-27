https://ria.ru/20220927/radionova-1819564647.html

Светлана Радионова: проверять бизнес в 2023 году будем в разумных пределах

Светлана Радионова: проверять бизнес в 2023 году будем в разумных пределах - РИА Новости, 27.09.2022

Светлана Радионова: проверять бизнес в 2023 году будем в разумных пределах

В июле вся страна с замиранием сердца следила за спасением белой медведицы с застрявшей в пасти банкой сгущенки в Диксоне, а спустя месяц – за судьбой... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:00

2022-09-27T13:57

интервью

светлана радионова

россия

экология в россии

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В июле вся страна с замиранием сердца следила за спасением белой медведицы с застрявшей в пасти банкой сгущенки в Диксоне, а спустя месяц – за судьбой доставленного в Московский зоопарк раненого белого медведя из того же поселка. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину, как решать проблему конфликтов белых медведей с человеком, будет ли бизнес освобожден от экологических проверок в 2023 году, и что ведомство готовит в сотрудничестве с учеными РАН.– Президент России Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Как вы оцениваете изменения в институте расширенной ответственности производителя (РОП), удастся ли реализовать реформу?– Это прогресс, который нам приходится отстаивать. Реформа была заявлена давно, но многие не жалеют сил и средств в попытке ее сорвать. Дело в том, что непрозрачная схема выгодна нечистым на руку ассоциациям. Но их суета со вбросом искаженных смыслов не особо перспективна. Объясню: первое звено, которое выиграет с расширением ответственности производителя – население. Государство получит способ защитить людей от несправедливых переплат. Концепция совершенствования института РОП, утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко, простимулирует развитие экономики замкнутого цикла, обеспечит прозрачность учета и контроля движения товаров и отходов. Когда все прозрачно, меньше вопросов, в том числе к предприятиям.– Вы выступали за продление освобождения от плановых проверок бизнеса в 2023 году, поддержано ли ваше предложение?– Эту работу планируем исключительно в прогнозной рамке высокого и чрезвычайно высокого риска. Соответствующий доклад Минэкономразвития, насколько я понимаю, уже поддержан правительством. Уже сейчас совершенно точно ясно, что никакого избыточного внимания со стороны контролеров бизнес не ощутит. Плановые проверки в разумных пределах будут, но, если нас попросят продлить мораторий, мы поддержим.– Что случилось в приморском океанариуме? Несмотря на то, что случай не входит в полномочия ведомства, вы присоединились к решению проблемы. Как так получилось, что животные жили рядом со строительным мусором?– Я диагнозы не ставлю, но есть мнение, что океанариум набирал только слепых сотрудников. Иначе объяснить равнодушие к страдающим животным и жутким условиям их содержания сложно. Часто избежать трагедий позволяет банальная уборка и присмотр за целостностью всего, что вокруг. Порядок, он бесплатный, его просто надо поддерживать. Если срезать риски можно только за счет затрат – бей во все колокола, и на просьбу точно откликнутся. В конце концов общественники проявят активность.Тем, кто действительно заинтересован в экологии, мало что мешает, поверьте. Наглядный пример: при первой же сложности смыло, как пену, звонкую ESG-повестку. А те, кто занимается реальными делами, остались.Государство шаг за шагом меняет менталитет бизнеса и дает возможность привыкнуть к новым правилам. Но есть те, кто проявляет равнодушие. К сожалению, когда такое равнодушие множится – на предприятиях или в океанариумах – у людей создается впечатление, что государству все равно. Но это не так. Экология в приоритете. По-другому не будет.– В июле все мы переживали за судьбу белой медведицы с застрявшей в пасти банкой сгущенки в поселке Диксон Красноярского края. Глава Совета депутатов Диксона возмутился вниманием всей России к животному на фоне полностью отсутствующей медицины в населенном пункте. Как вы оцениваете такое сравнение?– Нельзя сравнить соленое и зеленое. Вы видели сами, что произошло с медведицей. Уверена, вы также понимаете, что спровоцировали ситуацию люди. Свалки разводят точно не медведи. Да, у Росприроднадзора нет ни полномочий, ни финансовых возможностей обеспечить спасение животного, с которым случилась такая беда. Но как можно это проигнорировать – трижды повторить "проблемы нет"? Вряд ли. Наверное, он (депутат – ред.) пытался привлечь внимание к своей проблеме. И его можно понять. Есть и другие реально сложные вопросы труднодоступных территорий. И о них тоже нужно говорить. Здесь просто фокус внимания пал на хозяина Арктики. За судьбой медведя следила вся страна. Тем не менее, люди, которые там живут, которые обратились к нам за помощью, – большие молодцы. И я ни секунды не сомневаюсь, что мы отреагировали правильно.– Удалось ли получить какую-то информацию о медведице после спасательной операции?– Врачи – не блогеры, они сосредоточены на задаче, не на рейтингах. Да, многие спрашивали, почему мы не показали, как сладкоежка встала и побежала. Ситуация была сложная, начиная от нелетной погоды. Ветеринары добирались, рискуя жизнью. Уже в вертолете они увидели, что медведица пришла в себя, подняла голову. Находиться рядом с таким крупным хищником небезопасно. Во время второго облета, следов животного мы не увидели. По мнению специалистов, это хороший знак. К тому же, тяжелых травм не было, мишке зашили язык, обработали рану и переместили подальше, чтобы снизить вероятность встречи с человеком. Она, как мы знаем, могла закончиться плохо.– Что и произошло с другим животным. В начале сентября вашим сотрудникам удалось спасти еще одного белого медведя с Диксона с огнестрельным ранением и параличом задних конечностей. Его доставили на лечение в Москву, но, по мнению невролога, он уже никогда не сможет ходить. Что будет с ним дальше?– Судьба медведя в руках врачей. Мы уже навестили его в зоопарке, смышленого, с добрыми глазами и огромным желанием жить. Думаю, вы представляете параметры взрослого белого медведя. А теперь представьте, что он вместе с вами в вертолете. Без клетки. Так его и транспортировали, чтобы лишний раз не травмировать. Специалисты пообещали, что усыплять его не будут. Они изначально были настроены сохранить жизнь краснокнижного животного. Как и многие люди, которые в социальных сетях предлагали финансовую помощь. Я благодарна им за доброту и отзывчивость, которой нет цены.– Получается, в поселке Диксон за два месяца обнаружили два раненых белых медведя. Не сигнал ли это, что нужен системный подход к проблеме?– Три года назад летчики, герои-космонавты в свой отпуск отправились снимать фильм о том, как считают белых медведей. Мы это делали вместе с "Центром "Арктических инициатив". Сведения, которые собрали, передали ученым. Особого внимания тогда тема не разбудила.Прецедент в регионе говорит о том, что разъяснительной работы нет. Люди не знают, как соседствовать с дикой природой безопасно. Но повторюсь, изначально именно человек пришел к медведю, не наоборот. Правила профилактики конфликтов просты: не плодить свалки, не подкармливать хищника. Но даже такие элементарные инструкции важно довести до населения.– Сотрудничаете ли вы с WWF России в рамках работы по предотвращению конфликтов между человеком и белым медведем?– Я обращаю внимание на компетентные мнения, особенно, если это мнения ученых. Мы приглашаем экспертов к диалогу, искренне интересуемся, прислушиваемся. Наша задача – быстро и качественно реагировать, здесь сумма знаний на пользу.– Росприроднадзор подписал соглашение с Российской академией наук. Какие задачи стоят, каким будет сотрудничество?– Экологии без науки тьма. Что касается соглашения, то это общее базовое соглашение по взаимодействию, обмену научными данными. Росприроднадзор – это же не сотрудник ГАИ. Мы не только штрафуем нарушителей. Служба – большое экологическое смотровое окно, в которое поступает огромное количество аналитической информации. Она чрезвычайно важна для ученых, которые занимаются экологической тематикой. Интересы у нас общие, а глобальных вызовов много. Например, сейчас мы ведем с РАН большую научно-исследовательскую работу по микропластику, считаем ее очень важной. Поэтому, чтобы реагировать гибко, необходим совместный план осторожных действий. Так мы обеспечим устойчивое развитие и сохраним природоресурсный комплекс.Здесь, признаюсь, у меня высокая ставка и на молодежь. Вы знаете, что второй год действует международный детско-юношеский проект "Экология – дело каждого". Он настолько популярен, что пока мы с вами разговариваем, пришло несколько сотен заявок участников. Среди творческих работ – рисунков, клипов – не мало серьезных проектов. Таких, которые хоть сейчас запускай. Дети мыслят свежо, часто нестандартно, но именно новые смелые решения, эксперименты важно вовремя поддержать. Ребятам нужно надежное плечо: научная база, профессиональный наставник. Это в сотрудничестве хотим развивать. Теперь талантливые дарования с разработками имеют возможность получить наставника в РАН. Это тоже есть в соглашении.– Этим летом много шума произвел скандальный пост в социальных сетях от главы Минприроды Камчатского края, который переживает, что экономные туристы нанесут вред экологии региона, так как инфраструктура недостаточно развита. На ваш взгляд, зависит ли экологичность отдыха на природе от размера доходов туриста?– Гостеприимство и Россия – понятия одного порядка. Первое как основа второго, культурный код. Но президент очень точно выразился: наша страна открыта для каждого гражданина в каждой из своих точек, согласно тому режиму использования территории, который предусмотрен. Так что, если перемещение по заповеднику или национальному парку, например, ограничено, значит таковы правила этого дома. А правила надо уважать как порядок. Это, кстати, касается всех сторон.В первую очередь, нужно создавать инфраструктуру. Когда ее мощность будет релевантна туристическому потоку, тогда рекреационный ресурс территории обретет устойчивость. Это касается и Байкала, и Алтая, и Камчатки, и Дагестана. Думаю, политика тарифов по обращению с отходами будет пересмотрена. Мы оплачиваем маршрут и дальнейшую судьбу отходов, которые образуются у нас дома. Почему должно быть иначе там, где мы отдыхаем. И вообще, есть такая фраза: "Мусор разбрасывает тот, кто никогда не убирал за другим". Туризм, безусловно, должен быть ответственным, пусть поначалу для кого-то это будет и не особо привычно.Сейчас, например, собираются запретить пластик на Байкале – я за. Да, это недешево, но осилим ли мы когда-нибудь реанимацию этого озера, если не принять этих мер? Не хочется даже думать об этом. И верю, вам никогда не придется меня об этом спрашивать.

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https://ria.ru/20220722/dikson-1804269824.html

https://ria.ru/20220902/wwf-1814009599.html

https://ria.ru/20220905/putin-1814563254.html

россия

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Артем Смирнов

интервью, светлана радионова, россия, экология в россии