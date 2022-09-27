https://ria.ru/20220927/putin-1819763772.html

Санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, заявил Путин

Санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, заявил Путин - РИА Новости, 27.09.2022

Санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, заявил Путин

Введенные против России санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, и это не связано с российской спецоперацией на Украине - вся ответственность лежит... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:23

2022-09-27T13:23

2022-09-27T13:45

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

украина

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Введенные против России санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, и это не связано с российской спецоперацией на Украине - вся ответственность лежит на коллективном Западе, заявил президент РФ Владимир Путин."Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению - даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия - затруднены. Санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет. Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе. Выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия некоторые ведущие страны", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ.Он добавил, что ответственность за ситуацию "полностью лежит на так называемом коллективном Западе".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/es-1819717240.html

https://ria.ru/20220927/zerno-1819763899.html

россия

украина

донбасс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, оон