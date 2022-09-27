13:23 27.09.2022 (обновлено: 13:45 27.09.2022)
Санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, заявил Путин
Путин: продовольственную ситуацию ухудшают санкции, ответственность лежит на Западе
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Введенные против России санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире, и это не связано с российской спецоперацией на Украине - вся ответственность лежит на коллективном Западе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению - даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия - затруднены. Санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет. Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе. Выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия некоторые ведущие страны", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ.
Он добавил, что ответственность за ситуацию "полностью лежит на так называемом коллективном Западе".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.