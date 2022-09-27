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Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе - РИА Новости, 27.09.2022
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Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе
Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе - РИА Новости, 27.09.2022
Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:41
2022-09-27T12:44
россия
политика
владимир путин
снг
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента.Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.
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россия, политика, владимир путин, снг
Россия, Политика, Владимир Путин, СНГ
12:41 27.09.2022 (обновлено: 12:44 27.09.2022)
 
Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе

Президент Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза на этой неделе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента.
Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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