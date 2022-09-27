https://ria.ru/20220927/putin-1819750460.html

Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе

Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе - РИА Новости, 27.09.2022

Путин проведет совещание с Совбезом на этой неделе

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:41

2022-09-27T12:41

2022-09-27T12:44

россия

политика

владимир путин

снг

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента.Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.

https://ria.ru/20220927/putin-1819748504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, снг