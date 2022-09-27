https://ria.ru/20220927/putin-1819748504.html
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 27.09.2022
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:34
2022-09-27T12:34
2022-09-27T12:45
политика
сочи
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник."Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков журналистам.На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения, он заявил, что "переговоры продолжаются еще сегодня".
https://ria.ru/20220926/evropa-1819458229.html
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сочи, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Политика, Сочи, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
12:34 27.09.2022 (обновлено: 12:45 27.09.2022)
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник
Президент Путин встретится с главой Белоруссии Лукашенко в Сочи во вторник