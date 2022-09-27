Рейтинг@Mail.ru
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/putin-1819748504.html
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 27.09.2022
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:34
2022-09-27T12:45
политика
сочи
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819459226_39:478:2830:2048_1920x0_80_0_0_44a11419add0ecc73f3b4be001c4f5e0.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник."Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков журналистам.На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения, он заявил, что "переговоры продолжаются еще сегодня".
https://ria.ru/20220926/evropa-1819458229.html
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html
сочи
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819459226_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e0dec62f508b9f1f43f634d3c7c8f022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сочи, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Политика, Сочи, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
12:34 27.09.2022 (обновлено: 12:45 27.09.2022)
 
Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник

Президент Путин встретится с главой Белоруссии Лукашенко в Сочи во вторник

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:26
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать
"Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков журналистам.
На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения, он заявил, что "переговоры продолжаются еще сегодня".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 12:12
Минск и Москва в условиях санкций нашли других партнеров, заявил Лукашенко
 
ПолитикаСочиВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала