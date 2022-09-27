https://ria.ru/20220927/putin-1819748504.html

Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник

Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 27.09.2022

Путин продолжит общение с Лукашенко во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:34

2022-09-27T12:34

2022-09-27T12:45

политика

сочи

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник."Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков журналистам.На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения, он заявил, что "переговоры продолжаются еще сегодня".

https://ria.ru/20220926/evropa-1819458229.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html

сочи

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сочи, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия