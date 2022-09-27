https://ria.ru/20220927/punkt-1819741699.html
Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации
Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации - РИА Новости, 27.09.2022
Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации
Пункт мобилизации на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду, сообщил глава Северной Осетии... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:18
2022-09-27T12:18
2022-09-27T12:18
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
частичная мобилизация в россии
республика северная осетия - алания
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Пункт мобилизации на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Там оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, где идёт вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают, но таких практически 1 или 2%, остальные все из других регионов. Плюс, у нас есть списки от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live"."Сегодня мы выставим соответствующее табло, пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться", - добавил он.Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, частичная мобилизация в россии, республика северная осетия - алания, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Частичная мобилизация в России, Республика Северная Осетия - Алания, Новости - Туризм
Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации
Меняйло: мобилизационный пункт на КПП "Верхний Ларс" будет оповещать о статусе невыездного
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости.
Пункт мобилизации на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду, сообщил
глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Там оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, где идёт вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают, но таких практически 1 или 2%, остальные все из других регионов. Плюс, у нас есть списки от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live".
"Сегодня мы выставим соответствующее табло, пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться", - добавил он.
Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".