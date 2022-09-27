https://ria.ru/20220927/punkt-1819741699.html

Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации

Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации - РИА Новости, 27.09.2022

Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации

Пункт мобилизации на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду, сообщил глава Северной Осетии... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:18

2022-09-27T12:18

2022-09-27T12:18

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

частичная мобилизация в россии

республика северная осетия - алания

новости - туризм

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Пункт мобилизации на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Там оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, где идёт вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают, но таких практически 1 или 2%, остальные все из других регионов. Плюс, у нас есть списки от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live"."Сегодня мы выставим соответствующее табло, пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться", - добавил он.Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719283.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей меняйло, частичная мобилизация в россии, республика северная осетия - алания, новости - туризм