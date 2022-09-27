https://ria.ru/20220927/programma-1819790856.html

Программа "Наставничество" стартовала для предпринимателей Подмосковья

Программа "Наставничество" стартовала для предпринимателей Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2022

Программа "Наставничество" стартовала для предпринимателей Подмосковья

Стартовала образовательная программа "Наставничество" для начинающих предпринимателей и самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Московской... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:32

2022-09-27T14:32

2022-09-27T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Стартовала образовательная программа "Наставничество" для начинающих предпринимателей и самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Наставниками выступят ведущие предприниматели и эксперты. Обучение пройдет в 4 этапа, в ходе которых учащиеся получат знания в составлении бизнес-модели, анализе рынка и налогообложении. В финале конкурса жюри отберет по 7 победителей. Участие бесплатное. Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе необходимо на сайте до 3 октября."Программа "Наставничество" проводится в Подмосковье уже четвертый раз. Образовательный проект продлится 8 недель, в течение которых участники совместно с наставниками пройдут путь от идеи до защиты бизнес-плана. За время существования бизнес-акселератора участие в проекте приняли более 900 самозанятых и начинающих предпринимателей региона", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20220921/pobediteli-1818463182.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество