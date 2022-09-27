https://ria.ru/20220927/programma-1819790856.html
Программа "Наставничество" стартовала для предпринимателей Подмосковья
Программа "Наставничество" стартовала для предпринимателей Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2022
Программа "Наставничество" стартовала для предпринимателей Подмосковья
Стартовала образовательная программа "Наставничество" для начинающих предпринимателей и самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Московской... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:32
2022-09-27T14:32
2022-09-27T14:32
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Стартовала образовательная программа "Наставничество" для начинающих предпринимателей и самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Наставниками выступят ведущие предприниматели и эксперты. Обучение пройдет в 4 этапа, в ходе которых учащиеся получат знания в составлении бизнес-модели, анализе рынка и налогообложении. В финале конкурса жюри отберет по 7 победителей. Участие бесплатное. Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе необходимо на сайте до 3 октября."Программа "Наставничество" проводится в Подмосковье уже четвертый раз. Образовательный проект продлится 8 недель, в течение которых участники совместно с наставниками пройдут путь от идеи до защиты бизнес-плана. За время существования бизнес-акселератора участие в проекте приняли более 900 самозанятых и начинающих предпринимателей региона", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество