https://ria.ru/20220927/primore-1819682107.html

Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины

Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины - РИА Новости, 27.09.2022

Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины

Приморье с начала года нарастило производство свинины в 3,4 раза и на фоне западных санкций полностью перешло на импортозамещение этого вида мяса, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T06:50

2022-09-27T06:50

2022-09-27T06:50

экономика

приморский край

импортозамещение

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Приморье с начала года нарастило производство свинины в 3,4 раза и на фоне западных санкций полностью перешло на импортозамещение этого вида мяса, сообщает правительство региона.В регионе производством свинины занимаются крупные резиденты ТОР "Михайловский" - компании "Мерси трейд", "Приморский бекон", "Русагро-Приморье". По информации краевого министерства сельского хозяйства, производство свинины по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,4 раза – до 45,7 тысячи тонн с начала 2022 года."Еще год назад в Приморский край ежегодно завозилось до 39 тысяч тонн импортной свинины. Благодаря реализации инвестиционных проектов данные поставки свинины прекратились. На данный момент самообеспеченность этим мясом составляет 100%", – приводят власти слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html

https://ria.ru/20220914/primore-1816673090.html

приморский край

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экономика, приморский край, импортозамещение