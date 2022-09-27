Рейтинг@Mail.ru
Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/primore-1819682107.html
Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины
Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины - РИА Новости, 27.09.2022
Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины
Приморье с начала года нарастило производство свинины в 3,4 раза и на фоне западных санкций полностью перешло на импортозамещение этого вида мяса, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T06:50
2022-09-27T06:50
экономика
приморский край
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6601e75b4c0f07f45deb48dfbee86c5d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Приморье с начала года нарастило производство свинины в 3,4 раза и на фоне западных санкций полностью перешло на импортозамещение этого вида мяса, сообщает правительство региона.В регионе производством свинины занимаются крупные резиденты ТОР "Михайловский" - компании "Мерси трейд", "Приморский бекон", "Русагро-Приморье". По информации краевого министерства сельского хозяйства, производство свинины по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,4 раза – до 45,7 тысячи тонн с начала 2022 года."Еще год назад в Приморский край ежегодно завозилось до 39 тысяч тонн импортной свинины. Благодаря реализации инвестиционных проектов данные поставки свинины прекратились. На данный момент самообеспеченность этим мясом составляет 100%", – приводят власти слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html
https://ria.ru/20220914/primore-1816673090.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a286dfdb2f6e7409fd62b556bc188211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, приморский край, импортозамещение
Экономика, Приморский край, Импортозамещение
06:50 27.09.2022
 
Приморье полностью перешло на импортозамещение свинины

Правительство Приморского края сообщило о полном переходе на импортозамещение свинины

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСвиное мясо
Свиное мясо - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Свиное мясо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Приморье с начала года нарастило производство свинины в 3,4 раза и на фоне западных санкций полностью перешло на импортозамещение этого вида мяса, сообщает правительство региона.
В регионе производством свинины занимаются крупные резиденты ТОР "Михайловский" - компании "Мерси трейд", "Приморский бекон", "Русагро-Приморье". По информации краевого министерства сельского хозяйства, производство свинины по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,4 раза – до 45,7 тысячи тонн с начала 2022 года.
Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем
22 августа, 11:55
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства
"Еще год назад в Приморский край ежегодно завозилось до 39 тысяч тонн импортной свинины. Благодаря реализации инвестиционных проектов данные поставки свинины прекратились. На данный момент самообеспеченность этим мясом составляет 100%", – приводят власти слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.
В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.
Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
В Приморском сафари-парке можно покормить оленей - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:29Туризм
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье
 
ЭкономикаПриморский крайИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала