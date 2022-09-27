Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/prigovor-1819808460.html
Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного
Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного - РИА Новости, 27.09.2022
Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного
Три бывших сотрудника исправительной колонии в Ярославле получили от 3 до 3,5 лет лишения свободы за избиение осужденного, сообщает Ярославский областной суд. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:09
2022-09-27T15:13
происшествия
евгений макаров
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/78/1525207844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5155d0fc7fb233dc973f67bcd49476eb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Три бывших сотрудника исправительной колонии в Ярославле получили от 3 до 3,5 лет лишения свободы за избиение осужденного, сообщает Ярославский областной суд."Приговором Заволжского районного суда Ярославля от 26 сентября 2022 года бывшие сотрудники ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области Вячеслав Шашкин, Сергей Гусарин признаны виновными в… превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Сергей Кузьмин признан виновным в... превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств", - говорится в сообщении.По данным СМИ, будучи сотрудниками колонии, мужчины участвовали в избиении осужденного: Шашкин и Гусарин держали осужденного, а Кузьмин избивал его дубинкой. В Ярославском областном суде подтвердили РИА Новости, что дело было именно так.Шашкину и Гусарину суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Кузьмину – 3,5 года колонии общего режима.ИК-1 в Ярославле приобрела печальную известность после опубликованных "Новой газетой" видеороликов массовых избиений осужденных сотрудниками УФСИН. Самым резонансным стало дело об избиении осужденного Евгения Макарова. Инцидент произошел летом 2017 года. По итогам судебного процесса в 2020 году 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 избежал приговора из-за тяжелой болезни, позже он скончался. Еще один суд был в апреле текущего года - девять сотрудников ИК-1 получили от 3 лет до 3 лет 4 месяцев колонии за избиение в 2016 году Абубакара Цагалаева. В числе обвиняемых по данному делу были и участники расправы над Макаровым.
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/78/1525207844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dba7535fd6c42e6a22b904d8a33e7d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евгений макаров, ярославль
Происшествия, Евгений Макаров, Ярославль
15:09 27.09.2022 (обновлено: 15:13 27.09.2022)
 
Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного

Трое экс-сотрудников ИК-1 в Ярославле лишены свободы на 3-3,5 года за избиение осужденного

© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в медиабанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в медиабанк
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Три бывших сотрудника исправительной колонии в Ярославле получили от 3 до 3,5 лет лишения свободы за избиение осужденного, сообщает Ярославский областной суд.
"Приговором Заволжского районного суда Ярославля от 26 сентября 2022 года бывшие сотрудники ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области Вячеслав Шашкин, Сергей Гусарин признаны виновными в… превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Сергей Кузьмин признан виновным в... превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств", - говорится в сообщении.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября 2021, 16:08
Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России
По данным СМИ, будучи сотрудниками колонии, мужчины участвовали в избиении осужденного: Шашкин и Гусарин держали осужденного, а Кузьмин избивал его дубинкой. В Ярославском областном суде подтвердили РИА Новости, что дело было именно так.
Шашкину и Гусарину суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Кузьмину – 3,5 года колонии общего режима.
ИК-1 в Ярославле приобрела печальную известность после опубликованных "Новой газетой" видеороликов массовых избиений осужденных сотрудниками УФСИН. Самым резонансным стало дело об избиении осужденного Евгения Макарова. Инцидент произошел летом 2017 года. По итогам судебного процесса в 2020 году 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 избежал приговора из-за тяжелой болезни, позже он скончался. Еще один суд был в апреле текущего года - девять сотрудников ИК-1 получили от 3 лет до 3 лет 4 месяцев колонии за избиение в 2016 году Абубакара Цагалаева. В числе обвиняемых по данному делу были и участники расправы над Макаровым.
Медицина в тюрьме - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужно менять систему": что кроется за смертностью в тюрьмах
 
ПроисшествияЕвгений МакаровЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала