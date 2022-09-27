https://ria.ru/20220927/prigovor-1819808460.html

Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного

Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного - РИА Новости, 27.09.2022

Экс-сотрудникам ярославской ИК-1 вынесли приговор за избиение заключенного

Три бывших сотрудника исправительной колонии в Ярославле получили от 3 до 3,5 лет лишения свободы за избиение осужденного, сообщает Ярославский областной суд. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:09

2022-09-27T15:09

2022-09-27T15:13

происшествия

евгений макаров

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Три бывших сотрудника исправительной колонии в Ярославле получили от 3 до 3,5 лет лишения свободы за избиение осужденного, сообщает Ярославский областной суд."Приговором Заволжского районного суда Ярославля от 26 сентября 2022 года бывшие сотрудники ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области Вячеслав Шашкин, Сергей Гусарин признаны виновными в… превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Сергей Кузьмин признан виновным в... превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств", - говорится в сообщении.По данным СМИ, будучи сотрудниками колонии, мужчины участвовали в избиении осужденного: Шашкин и Гусарин держали осужденного, а Кузьмин избивал его дубинкой. В Ярославском областном суде подтвердили РИА Новости, что дело было именно так.Шашкину и Гусарину суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Кузьмину – 3,5 года колонии общего режима.ИК-1 в Ярославле приобрела печальную известность после опубликованных "Новой газетой" видеороликов массовых избиений осужденных сотрудниками УФСИН. Самым резонансным стало дело об избиении осужденного Евгения Макарова. Инцидент произошел летом 2017 года. По итогам судебного процесса в 2020 году 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 избежал приговора из-за тяжелой болезни, позже он скончался. Еще один суд был в апреле текущего года - девять сотрудников ИК-1 получили от 3 лет до 3 лет 4 месяцев колонии за избиение в 2016 году Абубакара Цагалаева. В числе обвиняемых по данному делу были и участники расправы над Макаровым.

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

ярославль

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, евгений макаров, ярославль