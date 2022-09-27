https://ria.ru/20220927/potok-1819811527.html

Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке"

Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022

Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке"

Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не знает причину падения давления в газопроводе "Северный поток", выясняет детали, идет обмен информации между... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:18

2022-09-27T15:18

2022-09-27T15:30

в мире

германия

северный поток

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не знает причину падения давления в газопроводе "Северный поток", выясняет детали, идет обмен информации между соответствующими ведомствами, сообщил регулятор РИА Новости."Мы находимся в процессе прояснения ситуации в ходе обмена информацией с соответствующими ведомствами. В настоящее время мы не знаем причину падения давления", - сказал представитель ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг "Северного потока"."Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через "Северный поток — 1". Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти", - уточнил представитель ведомства.Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819710381.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, северный поток, северный поток — 2, россия