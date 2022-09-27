https://ria.ru/20220927/potok-1819811527.html
Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке"
Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке"
Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не знает причину падения давления в газопроводе "Северный поток", выясняет детали, идет обмен информации между... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:18
2022-09-27T15:18
2022-09-27T15:30
в мире
германия
северный поток
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не знает причину падения давления в газопроводе "Северный поток", выясняет детали, идет обмен информации между соответствующими ведомствами, сообщил регулятор РИА Новости."Мы находимся в процессе прояснения ситуации в ходе обмена информацией с соответствующими ведомствами. В настоящее время мы не знаем причину падения давления", - сказал представитель ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг "Северного потока"."Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через "Северный поток — 1". Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти", - уточнил представитель ведомства.Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, северный поток, северный поток — 2, россия
В мире, Германия, Северный поток, Северный поток — 2, Россия
15:18 27.09.2022 (обновлено: 15:30 27.09.2022)
Германия выясняет причину падения давления в "Северном потоке"
Регулятор Германии все еще выясняет детали падения давления в газопроводе "Северный поток"
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не знает причину падения давления в газопроводе "Северный поток", выясняет детали, идет обмен информации между соответствующими ведомствами, сообщил регулятор РИА Новости.
"Мы находимся в процессе прояснения ситуации в ходе обмена информацией с соответствующими ведомствами. В настоящее время мы не знаем причину падения давления", - сказал представитель ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг "Северного потока".
"Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия
прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через "Северный поток — 1". Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти", - уточнил представитель ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
В понедельник Nord Stream 2 AG
сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2
" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании
рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.
Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens
, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.