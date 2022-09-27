https://ria.ru/20220927/potok-1819798788.html

СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия

СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия - РИА Новости, 27.09.2022

СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия

Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:52

2022-09-27T14:52

2022-09-27T15:50

дания

германия

метте фредериксен

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северный поток

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии, передает агентство Блумберг.Неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема"."Трудно представить, что это были совпадения. Мы не можем исключать диверсию", - приводит агентство слова премьер-министра Дании Метте Фредериксена.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819749900.html

https://ria.ru/20220927/evrokomissiya-1819762901.html

https://ria.ru/20220927/chp-1819759757.html

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Владимир Лаврентьев

дания, германия, метте фредериксен, северный поток — 2, северный поток, nord stream 2 ag, в мире, россия, природный газ