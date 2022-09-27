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СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия - РИА Новости, 27.09.2022
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СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия
СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия
Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:52
2022-09-27T15:50
дания
германия
метте фредериксен
северный поток — 2
северный поток
nord stream 2 ag
в мире
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии, передает агентство Блумберг.Неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема"."Трудно представить, что это были совпадения. Мы не можем исключать диверсию", - приводит агентство слова премьер-министра Дании Метте Фредериксена.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
https://ria.ru/20220927/diversiya-1819749900.html
https://ria.ru/20220927/evrokomissiya-1819762901.html
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дания, германия, метте фредериксен, северный поток — 2, северный поток, nord stream 2 ag, в мире, россия, природный газ
Дания, Германия, Метте Фредериксен, Северный поток — 2, Северный поток, Nord Stream 2 AG, В мире, Россия, Природный газ
14:52 27.09.2022 (обновлено: 15:50 27.09.2022)
 
СМИ: ФРГ и Дания допустили, что на "Северном потоке" произошла диверсия

Bloomberg: ФРГ и Дания допустили, что утечки на "Северном потоке" произошли из-за диверсии

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2" в Балтийском море. 27 сентября 2022
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 в Балтийском море. 27 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2" в Балтийском море. 27 сентября 2022
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии, передает агентство Блумберг.
Неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема".
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:39
В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"
"Трудно представить, что это были совпадения. Мы не можем исключать диверсию", - приводит агентство слова премьер-министра Дании Метте Фредериксена.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:21
ЕК проинформировали об инцидентах на газопроводах "Северный поток"
Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Трубы Северного потока - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:10
Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке"
 
ДанияГерманияМетте ФредериксенСеверный поток — 2Северный потокNord Stream 2 AGВ миреРоссияПриродный газ
 
 
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