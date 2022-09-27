https://ria.ru/20220927/postradavshie-1819821656.html

В Москву из Ижевска доставили 15 пострадавших при стрельбе в школе

В Москву из Ижевска доставили 15 пострадавших при стрельбе в школе - РИА Новости, 27.09.2022

В Москву из Ижевска доставили 15 пострадавших при стрельбе в школе

Борт МЧС прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский из Ижевска с пострадавшими, их состояние не ухудшилось при транспортировке, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:51

2022-09-27T15:51

2022-09-27T16:19

москва

ижевск

стрельба в школе в ижевске

александр бречалов

жуковский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

центроспас

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Борт МЧС прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский из Ижевска с пострадавшими, их состояние не ухудшилось при транспортировке, сообщил РИА Новости начальник службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС отряда центроспаса Игорь Якиревич."Борт МЧС России выполнил авиамедицинскую эвакуацию пострадавших, …15 пострадавших, двое взрослых и 13 детей, были доставлены в аэропорт Жуковский. Состояние больных при транспортировке без ухудшений, пять человек находится на аппарате ИВЛ", - сказал Якиревич.По его словам, сейчас происходит эвакуация из самолёта в кареты скорой помощи, которые транспортируют больных в федеральные центры, там будет идти дальнейшее лечение.На борту работали авиамедицинские бригады, отряды Центроспас, Федерального центра медицины катастроф, республиканской клинической больницы, хирургия имени Бурденко и больница Сперанского департамента здравоохранения Москвы, добавил Якиревич.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК информировали, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220927/deti-1819807938.html

москва

ижевск

жуковский

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москва, ижевск, стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, жуковский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), центроспас