https://ria.ru/20220927/pompeo-1819684607.html

Экс-госсекретарь США прибыл на Тайвань

Экс-госсекретарь США прибыл на Тайвань - РИА Новости, 27.09.2022

Экс-госсекретарь США прибыл на Тайвань

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в понедельник вечером прибыл на Тайвань для участия в бизнес-форуме, сообщает Центральное информационное агентство острова. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:01

2022-09-27T08:01

2022-09-27T08:31

в мире

майк помпео

тайвань

сша

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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в понедельник вечером прибыл на Тайвань для участия в бизнес-форуме, сообщает Центральное информационное агентство острова.Помпео во вторник должен выступить с речью на Глобальном тайваньском бизнес-форуме в городе Гаосюн на юго-западе острова, который организует газета Liberty Times.Ожидается, что в среду он выступит перед Всемирной тайваньской торговой палатой и посетит несколько высокотехнологичных компаний в южной части острова.Нынешний визит стал уже второй поездкой Помпео на Тайвань в этом году. В прошлый раз он приезжал в начале марта и провел на острове четыре дня, встретившись с высшим руководством Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220924/tayvan-1819229118.html

https://ria.ru/20220924/ssha-1819231650.html

тайвань

сша

китай

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в мире, майк помпео, тайвань, сша, китай